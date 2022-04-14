https://arabic.sputniknews.com/20220414/خبير-يستبعد-مقاطعة-اتحاد-الشغل-للحوار-الوطني-الذي-دعا-إليه-الرئيس-التونسي-1061192424.html
خبير يستبعد مقاطعة اتحاد الشغل للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي
خبير يستبعد مقاطعة اتحاد الشغل للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي
استبعد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، مقاطعة الاتحاد العام للشغل للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي، قيس سعيد، رغم رفضه لشروط سعيد... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:46+0000
2022-04-14T11:46+0000
2022-04-14T11:46+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وأوضح الترجمان في سياق حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن الرئاسة التونسية لا تستند على أن يكون الحوار الوطني مقتصرا على نتائج الاستشارة الالكترونية، وإنما تمثل مخرجاتها جزءا من الحوار.وأوضح أن الحوار الذي سيعقد بعد شهر رمضان المبارك سيكون حوارا وطنيا بين القوى التي أيدت إجراءات الرئيس قيس سعيد، ولن يكون هناك تقاطعات كبيرة بينهم وفق متغيرات مهمة تدفع بالمرحلة المقبلة إلى بر الأمان.وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قال إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة.و أضاف في تصريحات صحفية أن "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة، كما أنه لا يجب أن يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس التونسي".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
خبير يستبعد مقاطعة اتحاد الشغل للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي
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استبعد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، باسل الترجمان، مقاطعة الاتحاد العام للشغل للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي، قيس سعيد، رغم رفضه لشروط سعيد للحوار.
وأوضح الترجمان في سياق حديثه لراديو "سبوتنيك
"، أن الرئاسة التونسية لا تستند على أن يكون الحوار الوطني مقتصرا على نتائج الاستشارة الالكترونية، وإنما تمثل مخرجاتها جزءا من الحوار.
و تابع قائلا إن هذه الاستشارة مجرد قاعدة من قواعد الحوار لتأسيس الجمهورية الثالثة والأخذ بعين الاعتبار متطلبات الشعب التونسي بعد فشل التجربة السابقة التي تسببت في الكوارث الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وأوضح أن الحوار الذي سيعقد بعد شهر رمضان المبارك سيكون حوارا وطنيا بين القوى التي أيدت إجراءات الرئيس قيس سعيد، ولن يكون هناك تقاطعات كبيرة بينهم وفق متغيرات مهمة تدفع بالمرحلة المقبلة إلى بر الأمان.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي
، قال إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة.
و أضاف في تصريحات صحفية أن "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة، كما أنه لا يجب أن يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس التونسي".