https://arabic.sputniknews.com/20220414/رئيس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-السابق-السنوار-بعث-رسالة-لنتنياهو-باللغة-العبرية-ما-مضمونها-1061192288.html
رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: السنوار بعث رسالة لنتنياهو باللغة العبرية... ما مضمونها
رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: السنوار بعث رسالة لنتنياهو باللغة العبرية... ما مضمونها
زعم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مائير بن شبات، اليوم الخميس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، بعث رسالة إلى رئيس الوزراء... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:44+0000
2022-04-14T11:44+0000
2022-04-14T11:44+0000
إسرائيل
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048049015_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c547ecc32b2aaf8f1910081c87c0cc66.jpg
أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، لقاء مع ابن شبات، ادعى من خلاله أنه أثناء إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس حول التهدئة في قطاع غزة، عام 2018، بعث السنوار رسالة باللغة العبرية بخط يده موجهة إلى نتنياهو.وأوضح المسؤول الإسرائيلي السابق أن يحيي السنوار قال في رسالته باللغة العبرية "خذ مغامرة محسوبة"، مشيرا إلى أن هذه الرسالة قد كتبها السنوار بخط يده وبأحرف كبيرة.وذكر مائير بن شبات، أن رسالة السنوار تفيد بأن الردع الإسرائيلي يؤثر، وأن حركة "حماس"، بزعم قائد مكتبها السياسي في قطاع غزة، قد توجه إلى إسرائيل، طالبا تحمل المخاطرة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048049015_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ae3e65b264902c5749cf520193aefbd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: السنوار بعث رسالة لنتنياهو باللغة العبرية... ما مضمونها
تابعنا عبر
زعم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مائير بن شبات، اليوم الخميس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.
أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، لقاء مع ابن شبات، ادعى من خلاله أنه أثناء إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس حول التهدئة في قطاع غزة، عام 2018، بعث السنوار رسالة باللغة العبرية بخط يده موجهة إلى نتنياهو
.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي السابق أن يحيي السنوار
قال في رسالته باللغة العبرية "خذ مغامرة محسوبة"، مشيرا إلى أن هذه الرسالة قد كتبها السنوار بخط يده وبأحرف كبيرة.
وذكر مائير بن شبات، أن رسالة السنوار تفيد بأن الردع الإسرائيلي يؤثر، وأن حركة "حماس"، بزعم قائد مكتبها السياسي في قطاع غزة، قد توجه إلى إسرائيل، طالبا تحمل المخاطرة.