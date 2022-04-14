https://arabic.sputniknews.com/20220414/رجل-معمر-في-سن-101-عام-يكشف-عن-سر-غير-متوقع-للعيش-الطويل-1061198898.html
رجل معمر في سن 101 عام يكشف عن سر غير متوقع للعيش الطويل
رجل معمر في سن 101 عام يكشف عن سر غير متوقع للعيش الطويل
احتفل دنزيل كوبر من المملكة المتحدة بعيد ميلاده الـ 101 وكشف السر غير المتوقع لطول عمره. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T14:06+0000
2022-04-14T14:06+0000
2022-04-14T14:06+0000
مجتمع
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ولد دنزيل كوبر في إسكس في 8 أبريل/نيسان 1921. وخلال الحرب العالمية الثانية، حارب الرجل في أوروبا وهو الآن آخر ممثل على قيد الحياة لوحدته، بحسب صحيفة "ميترو".تقول "ميترو" في تقريرها: "عند عودته إلى المنزل، تزوج كوبر وأصبح أبًا لثلاث بنات. والآن لديه تسعة أحفاد، و 14 من أبناء الأحفاد، ومن المقرر أن يولد الخامس عشر قريبًا جدًا".ولدى سؤاله عن أسباب طول العمر أجاب الرجل بأنه يعتبر نصيحة التغذية التقليدية مجرد هراء. وقال: "سر حياتي الطويلة هو أنني لم أدخن قط ولم أشرب الكحول أبدًا".وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، "جلس سعيدًا على نظام غذائي غير صحي مع الحد الأدنى من الخضار". وقال المحارب القديم البالغ من العمر 101 عاما: "إن الأكل الصحي مبالغ فيه".وأضاف أنه كان قادرًا على العيش لفترة طويلة أيضًا لأنه كان دائمًا شخصًا متوازنًا وكان هادئًا بشأن المشاكل.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
رجل معمر في سن 101 عام يكشف عن سر غير متوقع للعيش الطويل
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احتفل دنزيل كوبر من المملكة المتحدة بعيد ميلاده الـ 101 وكشف السر غير المتوقع لطول عمره.
ولد دنزيل كوبر في إسكس في 8 أبريل/نيسان 1921. وخلال الحرب العالمية الثانية، حارب الرجل في أوروبا وهو الآن آخر ممثل على قيد الحياة لوحدته، بحسب صحيفة
"ميترو".
تقول "ميترو" في تقريرها: "عند عودته إلى المنزل، تزوج كوبر وأصبح أبًا لثلاث بنات. والآن لديه تسعة أحفاد، و 14 من أبناء الأحفاد، ومن المقرر أن يولد الخامس عشر قريبًا جدًا".
ولدى سؤاله عن أسباب طول العمر أجاب الرجل بأنه يعتبر نصيحة التغذية التقليدية مجرد هراء. وقال: "سر حياتي الطويلة هو أنني لم أدخن قط ولم أشرب الكحول أبدًا".
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، "جلس سعيدًا على نظام غذائي غير صحي مع الحد الأدنى من الخضار". وقال المحارب القديم البالغ من العمر 101 عاما: "إن الأكل الصحي مبالغ فيه".
وأضاف أنه كان قادرًا على العيش لفترة طويلة أيضًا لأنه كان دائمًا شخصًا متوازنًا وكان هادئًا بشأن المشاكل.