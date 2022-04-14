https://arabic.sputniknews.com/20220414/رغم-المحاولات-الأوروبية-كمية-الغاز-الروسي-لأوروبا-لا-يمكن-تعويضها-1061199299.html

رغم المحاولات الأوروبية.. كمية الغاز الروسي لأوروبا لا يمكن تعويضها

رغم المحاولات الأوروبية.. كمية الغاز الروسي لأوروبا لا يمكن تعويضها

باتت الجزائر في الأسابيع الماضية محط اهتمام كبير من أهم بلدان أوروبا جنوب المتوسط، وخصوصاً إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث ازدادت المطالب على الغاز الجزائري الذي... 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T14:11+0000

2022-04-14T14:11+0000

2022-04-14T14:11+0000

بوضوح

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061197933_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_4c3d2968765ec08d18c92497fec21404.png

رغم المحاولات الأوروبية.. كمية الغاز الروسي لأوروبا لا يمكن تعويضها رغم المحاولات الأوروبية.. كمية الغاز الروسي لأوروبا لا يمكن تعويضها

وكان هذا الموضوع من أهم ما تناوله رئيس الدبلوماسية الفرنسي في لقاءيه بالرئيس عبد المجيد تبون، وبنظيره رمضان لعمامرة.فقد هيمنت على محادثات وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مع المسؤولين الجزائريين في العاصمة الجزائر هذا الأسبوع، أزمة الطاقة في أوروبا، ومدى قدرة الجزائر على تزويد شركائها الأوروبيين بالغاز المسال، لتجاوز تداعيات الأزمة الناشئة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وفي ختام زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للجزائر، الاثنين الماضي، وقَّعت شركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك"، مع "إيني" الإيطالية، اتفاقاً لزيادة صادرات الغاز إلى الشريك الأوروبي الأكبر، من حيث المبادلات التجارية في أوروبا بعد فرنسا؛ حيث تطالب إيطاليا بإمدادات من الغاز الجزائري تصل إلى 9 مليارات متر مكعب، وقد جرى اتفاق على أن يتم ذلك بين 2023 و2024.وبحسب مراقبين، فإن الكمية التي تريدها إيطاليا من الجزائر من شأنها أن تثير قلق إسبانيا التي ازداد طلبها على الغاز الجزائري في المدة الأخيرة، وهي تخشى أن يتم تزويد إيطاليا بالغاز الجزائري على حسابها.وبعد بضعة أيام، زارت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، الجزائر، ودرست مع مسؤوليها حاجة أوروبا الغربية للطاقة.وأشار البزركان إلى أن ما تفعله أوربا هو تعويض جزء من اعتمادها على الغاز الروسي وليس كل اعتمادها عليه، لافتا إلى أن ذلك سيحتاج إلى سنوات ولا يمكن إنجازه قريبًا.وأضاف مطاوي أن الجزائر تنوي زيادة استثماراتها في هذا المجال بما يصل إلى أربعين مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه خطة اقتصادية سابقة على نشوب الحرب الأخيرة وليس بسببها.المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج بوضوحإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بوضوح, راديو, аудио