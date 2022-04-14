عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/روسيا-تختبر-سفينة-حربية-جديدة-1061178169.html
روسيا تختبر سفينة حربية جديدة
روسيا تختبر سفينة حربية جديدة
بدأت السفينة الحربية الرابعة من السلسلة "ريزكي"، المصممة لأسطول المحيط الهادئ، بتجارب بحرية من قاعدة التسليم في مصنع أمور لبناء السفن في فلاديفوستوك، وفقًا... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T04:42+0000
2022-04-14T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103701/84/1037018426_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_955b0817a960fd88732aa3a20249ce85.jpg
تم صنع سفينة الدورية متعددة الأغراض (كورفيت) من المشروع 20380 "ريزكي" في 1 يوليو/تموز 2016. غادرت الكورفيت المخزونات في 1 يوليو من العام الماضي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تم تسليمها عن طريق رصيف النقل زييا إلى فلاديفوستوك للتحضير للاختبار والتسليم إلى العميل.وتجدر الإشارة إلى أن الكورفيت اجتاز بنجاح اختبارات الإرساء - فقد أغلق بناة السفن آمور جميع شهادات الإرساء تقريبًا. يوجد مطبخ يعمل على السفينة.ستكون المرحلة الأخيرة من بناء الكورفيت هي اختبارات الحكومة، وبعد ذلك يجب على صانعي السفن تسليمها للبحرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103701/84/1037018426_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ef8041f2b25345ef4b45275bc6a50cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

روسيا تختبر سفينة حربية جديدة

04:42 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورسفينة خفر روسية
سفينة خفر روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بدأت السفينة الحربية الرابعة من السلسلة "ريزكي"، المصممة لأسطول المحيط الهادئ، بتجارب بحرية من قاعدة التسليم في مصنع أمور لبناء السفن في فلاديفوستوك، وفقًا لتقارير الخدمة الصحفية للمصنع.
تم صنع سفينة الدورية متعددة الأغراض (كورفيت) من المشروع 20380 "ريزكي" في 1 يوليو/تموز 2016. غادرت الكورفيت المخزونات في 1 يوليو من العام الماضي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تم تسليمها عن طريق رصيف النقل زييا إلى فلاديفوستوك للتحضير للاختبار والتسليم إلى العميل.
وقال المصنع: "غادرت السفينة الرابعة من السلسلة، المصممة لأسطول المحيط الهادئ، القاعدة في مصنع أمور لبناء السفن في فلاديفوستوك لإجراء التجارب البحرية. وفي غضون أيام قليلة، سيتحقق صانعو السفن، مع الطاقم، من تشغيل معدات الملاحة والطاقة، وتقييم القدرة على التحكم والقدرة على المناورة، وموثوقية تشغيل مجمع المعدات وآليات الكورفيت بالكامل".
وتجدر الإشارة إلى أن الكورفيت اجتاز بنجاح اختبارات الإرساء - فقد أغلق بناة السفن آمور جميع شهادات الإرساء تقريبًا. يوجد مطبخ يعمل على السفينة.
ستكون المرحلة الأخيرة من بناء الكورفيت هي اختبارات الحكومة، وبعد ذلك يجب على صانعي السفن تسليمها للبحرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала