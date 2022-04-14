https://arabic.sputniknews.com/20220414/روسيا-تختبر-سفينة-حربية-جديدة-1061178169.html
روسيا تختبر سفينة حربية جديدة
روسيا تختبر سفينة حربية جديدة
بدأت السفينة الحربية الرابعة من السلسلة "ريزكي"، المصممة لأسطول المحيط الهادئ، بتجارب بحرية من قاعدة التسليم في مصنع أمور لبناء السفن في فلاديفوستوك، وفقًا... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T04:42+0000
2022-04-14T04:42+0000
2022-04-14T04:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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تم صنع سفينة الدورية متعددة الأغراض (كورفيت) من المشروع 20380 "ريزكي" في 1 يوليو/تموز 2016. غادرت الكورفيت المخزونات في 1 يوليو من العام الماضي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تم تسليمها عن طريق رصيف النقل زييا إلى فلاديفوستوك للتحضير للاختبار والتسليم إلى العميل.وتجدر الإشارة إلى أن الكورفيت اجتاز بنجاح اختبارات الإرساء - فقد أغلق بناة السفن آمور جميع شهادات الإرساء تقريبًا. يوجد مطبخ يعمل على السفينة.ستكون المرحلة الأخيرة من بناء الكورفيت هي اختبارات الحكومة، وبعد ذلك يجب على صانعي السفن تسليمها للبحرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا تختبر سفينة حربية جديدة
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بدأت السفينة الحربية الرابعة من السلسلة "ريزكي"، المصممة لأسطول المحيط الهادئ، بتجارب بحرية من قاعدة التسليم في مصنع أمور لبناء السفن في فلاديفوستوك، وفقًا لتقارير الخدمة الصحفية للمصنع.
تم صنع سفينة الدورية متعددة الأغراض (كورفيت) من المشروع 20380 "ريزكي" في 1 يوليو/تموز 2016. غادرت الكورفيت المخزونات في 1 يوليو من العام الماضي، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تم تسليمها عن طريق رصيف النقل زييا إلى فلاديفوستوك للتحضير للاختبار والتسليم إلى العميل.
وقال المصنع: "غادرت السفينة الرابعة من السلسلة، المصممة لأسطول المحيط الهادئ، القاعدة في مصنع أمور لبناء السفن في فلاديفوستوك لإجراء التجارب البحرية. وفي غضون أيام قليلة، سيتحقق صانعو السفن، مع الطاقم، من تشغيل معدات الملاحة والطاقة، وتقييم القدرة على التحكم والقدرة على المناورة، وموثوقية تشغيل مجمع المعدات وآليات الكورفيت بالكامل".
وتجدر الإشارة إلى أن الكورفيت اجتاز بنجاح اختبارات الإرساء - فقد أغلق بناة السفن آمور جميع شهادات الإرساء تقريبًا. يوجد مطبخ يعمل على السفينة.
ستكون المرحلة الأخيرة من بناء الكورفيت هي اختبارات الحكومة، وبعد ذلك يجب على صانعي السفن تسليمها للبحرية.