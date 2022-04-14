https://arabic.sputniknews.com/20220414/زعيم-كوريا-الشمالية-يهدي-شقة-فاخرة-إلى-مذيعة-أخبار-صور-1061189594.html
زعيم كوريا الشمالية يهدي شقة فاخرة إلى مذيعة أخبار... صور
زعيم كوريا الشمالية يهدي شقة فاخرة إلى مذيعة أخبار... صور
أهدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، شقة فاخرة لمذيعة أخبار كورية مخضرمة، استمر ظهورها عبر شاشات التلفزيون لأكثر من نصف قرن. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:40+0000
2022-04-14T10:40+0000
2022-04-14T10:40+0000
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كوريا الشمالية
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وقالت وكالة "فرانس برس" أن زعيم كوريا الشمالية أهدى الشقة للمذيعة "ري شان هي" والتي أذاعت أخبارا عن عدد من الأحداث الأكثر أهمية في تاريخ كوريا الشمالية خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 50 عاما، من بين تلك الأحداث وفاة الرئيس المؤسس كيم إل سونغعام 1994، وأول تجربة للأسلحة النووية في كوريا الشمالية عام 2006.وتداولت وسائل إعلام كورية شمالية لقطات أظهرت المذيعة ري، التي يقترب عمرها من الثمانين عاما، مع الزعيم كيم جونغ أون في مجمع سكني على ضفاف النهر في العاصمة بيونغ يانغ.وفقا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن المذيعة ري وصفت منزلها الجديد بأنه "مثل الفندق تماما" وأن عائلتها "بقيت مستيقظة طوال الليل من الفرح والامتنان، فيما أخبرها الزعيم كيم بأنها كانت أحد "كنوز الأمة" بعد أن عملت كمقدمة برامج منذ صغرها.وأعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق، الانتهاء من بناء المجمع السكني قبل الذكرى الـ 110 لميلاد الزعيم المؤسس كيم إل سونغ، جد كيم جونغ أون.وذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي "بدأ خطة لمنح منازل لمن ساهم في ازدهار البلاد وتنميتها"، فيما حذر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لتجربة نووية أخرى في الذكرى السنوية يوم الجمعة.وجرت العادة في كوريا الشمالية بإحياء المناسبات السنوية من خلال العروض العسكرية أو اختبارات الأسلحة الكبرى أو إطلاق الأقمار الصناعية.وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من الاختبارات الصاروخية في العام الجاري، كان آخرها الشهر الماضي بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يمكن أن ينقل رأسا نوويا إلى شرق الولايات المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يهدي شقة فاخرة إلى مذيعة أخبار... صور
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أهدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، شقة فاخرة لمذيعة أخبار كورية مخضرمة، استمر ظهورها عبر شاشات التلفزيون لأكثر من نصف قرن.
وقالت وكالة "فرانس برس" أن زعيم كوريا الشمالية أهدى الشقة للمذيعة "ري شان هي" والتي أذاعت أخبارا عن عدد من الأحداث الأكثر أهمية في تاريخ كوريا الشمالية خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 50 عاما، من بين تلك الأحداث وفاة الرئيس المؤسس كيم إل سونغعام 1994، وأول تجربة للأسلحة النووية في كوريا الشمالية عام 2006.
وتداولت وسائل إعلام كورية شمالية لقطات أظهرت المذيعة ري، التي يقترب عمرها من الثمانين عاما، مع الزعيم كيم جونغ أون في مجمع سكني على ضفاف النهر في العاصمة بيونغ يانغ.
وفقا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن المذيعة ري وصفت منزلها الجديد بأنه "مثل الفندق تماما" وأن عائلتها "بقيت مستيقظة طوال الليل من الفرح والامتنان، فيما أخبرها الزعيم كيم بأنها كانت أحد "كنوز الأمة" بعد أن عملت كمقدمة برامج منذ صغرها.
وأعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق، الانتهاء من بناء المجمع السكني قبل الذكرى الـ 110 لميلاد الزعيم المؤسس كيم إل سونغ، جد كيم جونغ أون.
وذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي "بدأ خطة لمنح منازل لمن ساهم في ازدهار البلاد وتنميتها"، فيما حذر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لتجربة نووية أخرى في الذكرى السنوية يوم الجمعة.
وجرت العادة في كوريا الشمالية بإحياء المناسبات السنوية
من خلال العروض العسكرية أو اختبارات الأسلحة الكبرى أو إطلاق الأقمار الصناعية.
وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من الاختبارات الصاروخية في العام الجاري، كان آخرها الشهر الماضي بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يمكن أن ينقل رأسا نوويا إلى شرق الولايات المتحدة.