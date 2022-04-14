https://arabic.sputniknews.com/20220414/سحب-الجنسية-المصرية-من-21-مواطنا-1061193433.html
سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا
سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا بسحب الجنسية من 21 مواطنا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T12:11+0000
2022-04-14T12:11+0000
2022-04-14T12:11+0000
مصر
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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الوزارة، رقم 665 لسنة 2022، الخاص بسحب الجنسية من 21 مواطنا لحصولهم على جنسية أجنبية.ونشرت الجريدة قائمة ضمت المواطنين المسحوب جنسياتهم المصرية، وأمام كل منهم جنسيته الجديدة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وتضمن القرار بأن يؤذن لـ21 مواطنا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الموضحة قرين كل اسم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20191205/سحب-الجنسية-المصرية-من-فلسطيني-حصل-عليها-عن-طريق-الغش-والكذب-1043617321.html
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مصر, أخبار مصر الآن
سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا بسحب الجنسية من 21 مواطنا.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الوزارة، رقم 665 لسنة 2022، الخاص بسحب الجنسية من 21 مواطنا لحصولهم على جنسية أجنبية.
ونشرت الجريدة قائمة ضمت المواطنين المسحوب جنسياتهم المصرية، وأمام كل منهم جنسيته الجديدة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
وتضمن القرار بأن يؤذن لـ21 مواطنا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الموضحة قرين كل اسم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية
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