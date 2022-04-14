عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220414/سحب-الجنسية-المصرية-من-21-مواطنا-1061193433.html
سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا
سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا بسحب الجنسية من 21 مواطنا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T12:11+0000
2022-04-14T12:11+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102464/76/1024647634_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_4035a62815ccf8db08b7f277d741961a.jpg
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الوزارة، رقم 665 لسنة 2022، الخاص بسحب الجنسية من 21 مواطنا لحصولهم على جنسية أجنبية.ونشرت الجريدة قائمة ضمت المواطنين المسحوب جنسياتهم المصرية، وأمام كل منهم جنسيته الجديدة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وتضمن القرار بأن يؤذن لـ21 مواطنا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الموضحة قرين كل اسم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20191205/سحب-الجنسية-المصرية-من-فلسطيني-حصل-عليها-عن-طريق-الغش-والكذب-1043617321.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102464/76/1024647634_194:0:3307:2335_1920x0_80_0_0_2d01181e60c9cc6e2caeaaa9bef37cae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا

12:11 GMT 14.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبرTelegram
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا بسحب الجنسية من 21 مواطنا.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الوزارة، رقم 665 لسنة 2022، الخاص بسحب الجنسية من 21 مواطنا لحصولهم على جنسية أجنبية.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2019
سحب الجنسية المصرية من فلسطيني حصل عليها عن طريق "الغش والكذب"
5 ديسمبر 2019, 10:21 GMT
ونشرت الجريدة قائمة ضمت المواطنين المسحوب جنسياتهم المصرية، وأمام كل منهم جنسيته الجديدة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
وتضمن القرار بأن يؤذن لـ21 مواطنا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الموضحة قرين كل اسم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала