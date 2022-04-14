https://arabic.sputniknews.com/20220414/سحب-الجنسية-المصرية-من-21-مواطنا-1061193433.html

سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا

سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارا بسحب الجنسية من 21 مواطنا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T12:11+0000

2022-04-14T12:11+0000

2022-04-14T12:11+0000

مصر

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102464/76/1024647634_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_4035a62815ccf8db08b7f277d741961a.jpg

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الوزارة، رقم 665 لسنة 2022، الخاص بسحب الجنسية من 21 مواطنا لحصولهم على جنسية أجنبية.ونشرت الجريدة قائمة ضمت المواطنين المسحوب جنسياتهم المصرية، وأمام كل منهم جنسيته الجديدة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وتضمن القرار بأن يؤذن لـ21 مواطنا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الموضحة قرين كل اسم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

https://arabic.sputniknews.com/20191205/سحب-الجنسية-المصرية-من-فلسطيني-حصل-عليها-عن-طريق-الغش-والكذب-1043617321.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار مصر الآن