https://arabic.sputniknews.com/20220414/شرطي-مغربي-يسحب-رخصة-سيارة-وزير-1061187827.html
شرطي مغربي يسحب رخصة سيارة وزير
شرطي مغربي يسحب رخصة سيارة وزير
أقبل شرطي مغربي في العاصمة الرباط، أمس الثلاثاء، على سحب رخصة قيادة سيارة أحد وزراء الحكومة الحالية. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:08+0000
2022-04-14T10:08+0000
2022-04-14T10:08+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقالت صحيفة "هسبريس" إن شرطي مرور يعمل بمدينة الرباط أوقف سيارة وزارية بشارع لالة مريم بحي السويسي، كان على متن السيارة وزير في الحكومة الحالية وسائقه الخاص.وقرر الشرطي توقيف السيارة الوزارية بسبب تجهيز الواجهة الأمامية للسيارة بأضواء غير ملائمة مخصصة حصريا لسيارات الإسعاف ولمركبات الشرطة والدرك الملكي.وأكدت مصادر الصحيفة أنه تم سحب رخصة السائق ومطالبته بتصحيح وضعية السيارة بإزالة الأضواء المضافة، وذلك على اعتبار أن هذا النوع من الأضواء مخصص حصريا للمركبات التي يسمح لها بالتدخل الطارئ في حالة الأزمات والتدخلات العاجلة.يشار إلى أنه لوحظ تكرار حالات تجهيز العديد من السيارات الوزارية والحكومية بالأضواء الأمامية المخصصة للتنبيه والطوارئ، وهي مسألة غير قانونية تنطوي على استغلال للنفوذ من طرف تلك الجهات الرسمية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
شرطي مغربي يسحب رخصة سيارة وزير
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أقبل شرطي مغربي في العاصمة الرباط، أمس الثلاثاء، على سحب رخصة قيادة سيارة أحد وزراء الحكومة الحالية.
وقالت صحيفة "هسبريس"
إن شرطي مرور يعمل بمدينة الرباط أوقف سيارة وزارية بشارع لالة مريم بحي السويسي، كان على متن السيارة وزير في الحكومة الحالية وسائقه الخاص.
وقرر الشرطي توقيف السيارة الوزارية بسبب تجهيز الواجهة الأمامية للسيارة بأضواء غير ملائمة مخصصة حصريا لسيارات الإسعاف ولمركبات الشرطة والدرك الملكي.
وأكدت مصادر الصحيفة أنه تم سحب رخصة السائق ومطالبته بتصحيح وضعية السيارة بإزالة الأضواء المضافة، وذلك على اعتبار أن هذا النوع من الأضواء مخصص حصريا للمركبات التي يسمح لها بالتدخل الطارئ في حالة الأزمات والتدخلات العاجلة.
يشار إلى أنه لوحظ تكرار حالات تجهيز العديد من السيارات الوزارية والحكومية بالأضواء الأمامية المخصصة للتنبيه والطوارئ، وهي مسألة غير قانونية تنطوي على استغلال للنفوذ من طرف تلك الجهات الرسمية.