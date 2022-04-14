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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220414/صينيون-يناشدون-روسيا-إنجاز-عمليتها-في-أوكرانيا-حتى-النهاية-1061178991.html
صينيون يناشدون روسيا إنجاز عمليتها في أوكرانيا حتى النهاية
صينيون يناشدون روسيا إنجاز عمليتها في أوكرانيا حتى النهاية
عبر قراء صحيفة "غوانتشا" الإلكترونية الصينية عن تأييدهم للعملية العسكرية التي تواصلها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا بهدف تخليصها من العنصرية النازية. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T05:48+0000
2022-04-14T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وأبلغت الصحيفة قراءها أخيرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أن الجانب الأوكراني أدخل العملية التفاوضية في طريق مسدود.أثار هذا الخبر اهتمام قراء الصحيفة حيث توالت ردودهم. وقال أحد القراء في رد له على هذا الخبر إنه يناشد روسيا بذل ما بوسعها لتحقيق أهداف العملية العسكرية والقضاء على النازييين الجدد.وأشار آخر إلى عدم وجود ما يمكن التفاوض عليه مع أوكرانيا.وشدد آخر على ضرورة "إزالة هذا النوع من النازيين بشكل كامل"، معتبرا أن أوكرانيا تماطل في محاولة لكسب الوقت حتى الحصول على المزيد من المساعدات من الغرب.
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العالم, روسيا

صينيون يناشدون روسيا إنجاز عمليتها في أوكرانيا حتى النهاية

05:48 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 05:54 GMT 14.04.2022)
© AP Photo / Ng Han Guan مقاتلة "جي-10 سي" ( J-10C) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
 مقاتلة جي-10 سي ( J-10C) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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عبر قراء صحيفة "غوانتشا" الإلكترونية الصينية عن تأييدهم للعملية العسكرية التي تواصلها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا بهدف تخليصها من العنصرية النازية.
وأبلغت الصحيفة قراءها أخيرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح أن الجانب الأوكراني أدخل العملية التفاوضية في طريق مسدود.
أثار هذا الخبر اهتمام قراء الصحيفة حيث توالت ردودهم. وقال أحد القراء في رد له على هذا الخبر إنه يناشد روسيا بذل ما بوسعها لتحقيق أهداف العملية العسكرية والقضاء على النازييين الجدد.
وأشار آخر إلى عدم وجود ما يمكن التفاوض عليه مع أوكرانيا.
وجاء في أحد الردود "أمريكا مستعدة لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني".
وشدد آخر على ضرورة "إزالة هذا النوع من النازيين بشكل كامل"، معتبرا أن أوكرانيا تماطل في محاولة لكسب الوقت حتى الحصول على المزيد من المساعدات من الغرب.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:47 GMT
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