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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220414/طائرة-أوكرانية-تشن-هجوما-ناجحا-مهاجمة-عضوا-في-الناتو-1061193803.html
طائرة أوكرانية تشن هجوما "ناجحا" مهاجمة عضوا في الناتو
طائرة أوكرانية تشن هجوما "ناجحا" مهاجمة عضوا في الناتو
تحاول مجموعات مسلحة من الجيش الأوكراني الاستفادة من طائرات مسيرة قديمة طراز "تو-141" و"تو-143". 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T12:16+0000
2022-04-14T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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رأت هذه الطائرات النور في سبعينيات القرن الماضي عندما كانت أوكرانيا واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة.وحددت مهمة طائرات "تو-141" و"تو-143" حينما دخلت الخدمة العسكرية في القيام بعمليات استطلاع واستخبار. أما الآن فيراد لها أن تشن هجمات على أهداف يزمع تدميرها.ذكرت "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الأوكرانية استخدمت طائرات "تو-141" في عام 2014 حينما بدأت عمليتها الحربية الهادفة إلى "تأديب" السكان في جنوب شرقي البلاد الذين رفضوا الخنوع للسلطة الأوكرانية الجديدة عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف وأيدوا إقامة جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كييف. وباءت محاولات الاستفادة من هذه الطائرات حينئذ بالفشل.وأخيرا شنت طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "تو-141" تحمل قنبلة هجوما "ناجحا"، ولكنها هاجمت، بسبب خطأ فني على الأرجح، بلدا عضوا في الناتو (حلف شمال الأطلسي) المؤيد لنظام الحكم الأوكراني الحالي. إذ دخلت الطائرة الأوكرانية أجواء كرواتيا من دون أن يعترضها أحد لتسقط على الأرض قرب أحد بيوت الطلبة في مدينة زغرب.أما بالنسبة لطائرات "تو-143" فيحاول الأوكرانيون استخدامها كأهداف تحوّل انتباه قوات الدفاع الجوي عن الأهداف الحقيقية اللازم اعتراضها. ومآل هذه المحاولات أيضا الفشل، إذ يتم إسقاطها أو تسقط بنفسها على الأرض جراء أخطاء فنية.
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رصد عسكري

طائرة أوكرانية تشن هجوما "ناجحا" مهاجمة عضوا في الناتو

12:16 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Стрингер
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تحاول مجموعات مسلحة من الجيش الأوكراني الاستفادة من طائرات مسيرة قديمة طراز "تو-141" و"تو-143".
رأت هذه الطائرات النور في سبعينيات القرن الماضي عندما كانت أوكرانيا واحدة من الجمهوريات السوفيتية المتحدة.
وحددت مهمة طائرات "تو-141" و"تو-143" حينما دخلت الخدمة العسكرية في القيام بعمليات استطلاع واستخبار. أما الآن فيراد لها أن تشن هجمات على أهداف يزمع تدميرها.
ذكرت "روسيسكايا غازيتا" أن القوات الأوكرانية استخدمت طائرات "تو-141" في عام 2014 حينما بدأت عمليتها الحربية الهادفة إلى "تأديب" السكان في جنوب شرقي البلاد الذين رفضوا الخنوع للسلطة الأوكرانية الجديدة عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف وأيدوا إقامة جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن نظام كييف. وباءت محاولات الاستفادة من هذه الطائرات حينئذ بالفشل.
وأخيرا شنت طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "تو-141" تحمل قنبلة هجوما "ناجحا"، ولكنها هاجمت، بسبب خطأ فني على الأرجح، بلدا عضوا في الناتو (حلف شمال الأطلسي) المؤيد لنظام الحكم الأوكراني الحالي. إذ دخلت الطائرة الأوكرانية أجواء كرواتيا من دون أن يعترضها أحد لتسقط على الأرض قرب أحد بيوت الطلبة في مدينة زغرب.
أما بالنسبة لطائرات "تو-143" فيحاول الأوكرانيون استخدامها كأهداف تحوّل انتباه قوات الدفاع الجوي عن الأهداف الحقيقية اللازم اعتراضها. ومآل هذه المحاولات أيضا الفشل، إذ يتم إسقاطها أو تسقط بنفسها على الأرض جراء أخطاء فنية.
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