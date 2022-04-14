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https://arabic.sputniknews.com/20220414/غواصتان-من-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-تطلقان-صواريخ-كاليبر-في-بحر-اليابان-فيديو-1061182137.html
غواصتان من أسطول المحيط الهادئ الروسي تطلقان صواريخ "كاليبر" في بحر اليابان... فيديو
غواصتان من أسطول المحيط الهادئ الروسي تطلقان صواريخ "كاليبر" في بحر اليابان... فيديو
أطلقت غواصتان تابعتان لأسطول المحيط الهادئ صواريخ من طراز "كاليبر" في بحر اليابان وضربتا هدفًا يحاكي سفينة لعدو افتراضي، حسبما أفادت إدارة دعم المعلومات بأسطول... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T07:42+0000
2022-04-14T07:42+0000
رصد عسكري
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يقول التقرير: "أطلقت اثنتان من أحدث الغواصات (بتروبافلوفسك كامتشاتسكي) و(فولكوف) التي تعملان بالديزل والكهرباء لأسطول المحيط الهادئ من بحر اليابان صواريخ كروز كاليبر من وضع مغمور على هدف بحري".يشار إلى أن الغواصات تغلبت على خط افتراضي مضاد للغواصات أنشأته قوات "العدو"، وذهبت إلى منطقة معينة، ومن هناك شنت هجومًا صاروخيًا على موقع مستهدف.أفاد أسطول المحيط الهادئ أن "صواريخ كروز أصابت الهدف بنجاح - درع بحري خاص يحاكي سفينة لعدو افتراضي".وشارك في المناورة أكثر من 15 سفينة حربية وسفينة مساعدة وطائرات تابعة لسلاح البحرية لأسطول المحيط الهادئ.
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رصد عسكري

غواصتان من أسطول المحيط الهادئ الروسي تطلقان صواريخ "كاليبر" في بحر اليابان... فيديو

07:42 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورغواصة روسية
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أطلقت غواصتان تابعتان لأسطول المحيط الهادئ صواريخ من طراز "كاليبر" في بحر اليابان وضربتا هدفًا يحاكي سفينة لعدو افتراضي، حسبما أفادت إدارة دعم المعلومات بأسطول المحيط الهادئ اليوم الخميس.
يقول التقرير: "أطلقت اثنتان من أحدث الغواصات (بتروبافلوفسك كامتشاتسكي) و(فولكوف) التي تعملان بالديزل والكهرباء لأسطول المحيط الهادئ من بحر اليابان صواريخ كروز كاليبر من وضع مغمور على هدف بحري".
يشار إلى أن الغواصات تغلبت على خط افتراضي مضاد للغواصات أنشأته قوات "العدو"، وذهبت إلى منطقة معينة، ومن هناك شنت هجومًا صاروخيًا على موقع مستهدف.
أفاد أسطول المحيط الهادئ أن "صواريخ كروز أصابت الهدف بنجاح - درع بحري خاص يحاكي سفينة لعدو افتراضي".
وشارك في المناورة أكثر من 15 سفينة حربية وسفينة مساعدة وطائرات تابعة لسلاح البحرية لأسطول المحيط الهادئ.
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