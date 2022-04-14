https://arabic.sputniknews.com/20220414/فرار-10-معتقلين-ينتمون-إلى-تنظيم-القاعدة-من-سجن-في-محافظة-حضرموت-باليمن-1061209411.html
فرار 10 معتقلين ينتمون إلى تنظيم القاعدة من سجن في محافظة حضرموت باليمن
فرار 10 معتقلين ينتمون إلى تنظيم القاعدة من سجن في محافظة حضرموت باليمن
قال مصدر محلي يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن 10 سجناء ينتمون إلى تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، فروا من معتقل في محافظة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T22:29+0000
2022-04-14T22:29+0000
2022-04-14T22:29+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المصدر بأن 7 قيادات بارزة من بين سجناء "القاعدة" العشرة الفارين من السجن المركزي في مدينة سيئون [ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت الواقعة على بعد 321 كم شمال مدينة المكلا مركز المحافظة].وذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية عممت نشرة بأسماء وصور السجناء الفارين واستحدثت حواجز تفتيش في مدينة سيئون لتعقبهم والقبض عليهم، في حين فتحت تحقيقاً في الواقعة.وتأتي عملية فرار السجناء متزامنة مع الذكرى السابعة لاستعادة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والجيش اليمني، السيطرة على مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت من قبضة "القاعدة" في 24 نيسان/ أبريل 2016، بعد عام من سقوطها بيد عناصر التنظيم.وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لمسلحي تنظيم القاعدة من بينها مدن وادي حضرموت غرب أكبر محافظات اليمن، ما دعا الجيش اليمني وقوات التحالف العربي إلى تنفيذ عمليات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من العناصر الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/بعد-مقتل-زعيم-القاعدة-في-مأرب-من-يدعم-التنظيم-في-اليمن-1060147491.html
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الحرب على اليمن
فرار 10 معتقلين ينتمون إلى تنظيم القاعدة من سجن في محافظة حضرموت باليمن
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قال مصدر محلي يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن 10 سجناء ينتمون إلى تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، فروا من معتقل في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد المصدر بأن 7 قيادات بارزة من بين سجناء "القاعدة" العشرة الفارين من السجن المركزي في مدينة سيئون [ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت الواقعة على بعد 321 كم شمال مدينة المكلا مركز المحافظة].
وذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية عممت نشرة بأسماء وصور السجناء الفارين واستحدثت حواجز تفتيش في مدينة سيئون لتعقبهم والقبض عليهم، في حين فتحت تحقيقاً في الواقعة.
وتأتي عملية فرار السجناء متزامنة مع الذكرى السابعة لاستعادة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والجيش اليمني، السيطرة على مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت من قبضة "القاعدة
" في 24 نيسان/ أبريل 2016، بعد عام من سقوطها بيد عناصر التنظيم.
وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لمسلحي تنظيم القاعدة من بينها مدن وادي حضرموت غرب أكبر محافظات اليمن، ما دعا الجيش اليمني وقوات التحالف العربي إلى تنفيذ عمليات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من العناصر الإرهابية.