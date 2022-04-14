https://arabic.sputniknews.com/20220414/قيادي-في-لجان-المقاومة-السودانية-لـسبوتنيك-تغيير-الواقع-لن-يكون-بالهتافات-والأحلام-1061203634.html

قيادي في لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": تغيير الواقع لن يكون بالهتافات والأحلام

قيادي في لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": تغيير الواقع لن يكون بالهتافات والأحلام

أكد القيادي في لجان المقاومة السودانية، يوسف أحمد، على ضرورة تغيير النظرة للمواقف والاعتراف بالأخطاء والعمل الجاد على الإصلاح. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T16:52+0000

2022-04-14T16:52+0000

2022-04-14T16:52+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

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ورأى أحمد أن التغيير يحتاج إلى جهد كبير وعمل جماعي مبني على العلم والمعرفة والتوعية وتقبل الآخر، وليس مجرد كلمة تقال أو هتاف يرفع.وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "إننا من ساهمنا في تغول العسكر على السلطة في السودان، سواء كنا في شكل تنسيقيات أو أحزاب أو أجسام ثورية، أو غير ذلك، لأننا بطريقة أو بأخرى لم نوف الشهداء حقهم، وسمحنا للعسكر بأن يفصلنا عن بعضنا ويمزق أهدافنا وأضحت كل همومنا في "المقاومة" من يمثل من، ومن يقود من".انتصار الثورةوتابع أحمد، إن تأخر انتصار الثورة وتحقيق أهدافها يرجع إلى ثقافة التخوين وشق الصف التي انتشرت خلال الفترات الماضية والاتهامات المتبادلة، بأن هذا شق الصف وهذا خائن وهذا يمثلني وهذا لا، بينما الجانب الآخر من الأحزاب كل همه من يتسلم المنصب الفلاني ومن يتقلد الوزارة الفلانية ويأتي من يأتي، غير آبهين بالشعب والتضحيات التي قدمت من الشباب كل تأكيد من كان همه الكرسي على حساب الرفاق لن يقودنا سوى إلى الهاوية.وأشار يوسف أحمد إلى أنه حينما كنا ننادي بالوحدة والتغاضي عن السفاسف، والعمل من أجل الوطن والثورة تخوف البعض منا على مناصبهم، كي لا تكون قوة المقاومة متحدة وقوية وتهدم أحلامه الصغيرة في الكرسي، وسعى هو وكل أحزاب المصالح على ضياع وحدة الثوار والمقاومة، وما اكتفى بل زرع الفتنة في كل التنسيقيات، وأضحت السموم تظهر في كل يوم حتى تمت الإطاحة بأحلامنا في وحدة المقاومة لمقاومة أي خطر قادم، ولكن رؤيتهم كانت تحت أقدامهم لا تتجاوز الكرسي الذي جلسوا عليه ودماء الشهداء لم تجف ولم تتحقق.تظاهرات حاشدةولفت القيادي في لجان المقاومة السودانية إلى أن "ما هدم لا يمكن إصلاحه بين ليلة وضحاها، ولن ينصلح الحال إلا بمعجزة من الله والمعجزة هي أن ترجع الوحدة من جديد كما كانت أيام القيادة".وفي وقت سابق، شهد السودان تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

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