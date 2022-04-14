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https://arabic.sputniknews.com/20220414/لافروف-الغرب-متذرعا-بالأزمة-الأوكرانية-أعلن-حربا-هجينة-شاملة-على-روسيا-1061183105.html
لافروف: الغرب متذرعا بالأزمة الأوكرانية أعلن حربا هجينة شاملة على روسيا
لافروف: الغرب متذرعا بالأزمة الأوكرانية أعلن حربا هجينة شاملة على روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الغرب بدأ حربا هجينة شاملة ضد روسيا، مستخدما الأزمة الأوكرانية كذريعة. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T08:04+0000
2022-04-14T08:04+0000
روسيا
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وقال لافروف، متحدثا في مؤتمر "العلاقات الدولية الرقمية 2022" في معهد موسكو للعلاقات الدولية: "تحت ذريعة الأزمة الأوكرانية، أعلن الغرب بشكل جماعي، حربا هجينة شاملة. تغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مجال المعلومات".وأضاف لافروف، أن روسيا لا تحجب نفسها عن أحد ولا تدخل في عزلة ذاتية. قائلا: ""أود أن أقول إن الأزمة الحالية تفتح فرصا إضافية للتنمية، كما هو الحال في أي مجال آخر. أنا أعتبر أنه من المهم بشكل أساسي ألا نحجب أنفسنا عن أحد، ولا نقع في العزلة الذاتية. نحن ندافع باستمرار عن إقامة تعاون مهني وبناء في المجال الرقمي، في المقام الأول في مجال إدارة الإنترنت والأمن السيبراني".
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لافروف: الغرب متذرعا بالأزمة الأوكرانية أعلن حربا هجينة شاملة على روسيا

08:04 GMT 14.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الغرب بدأ حربا هجينة شاملة ضد روسيا، مستخدما الأزمة الأوكرانية كذريعة.
وقال لافروف، متحدثا في مؤتمر "العلاقات الدولية الرقمية 2022" في معهد موسكو للعلاقات الدولية: "تحت ذريعة الأزمة الأوكرانية، أعلن الغرب بشكل جماعي، حربا هجينة شاملة. تغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك مجال المعلومات".
وأضاف لافروف، أن روسيا لا تحجب نفسها عن أحد ولا تدخل في عزلة ذاتية. قائلا: ""أود أن أقول إن الأزمة الحالية تفتح فرصا إضافية للتنمية، كما هو الحال في أي مجال آخر. أنا أعتبر أنه من المهم بشكل أساسي ألا نحجب أنفسنا عن أحد، ولا نقع في العزلة الذاتية. نحن ندافع باستمرار عن إقامة تعاون مهني وبناء في المجال الرقمي، في المقام الأول في مجال إدارة الإنترنت والأمن السيبراني".
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