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https://arabic.sputniknews.com/20220414/مادورو-الغرب-يمارس-فاشية-محضة-ويحاول-تبرير-التصعيد-المحتمل-للصراعات-1061208040.html
مادورو: الغرب يمارس "فاشية محضة" ويحاول تبرير التصعيد المحتمل للصراعات
مادورو: الغرب يمارس "فاشية محضة" ويحاول تبرير التصعيد المحتمل للصراعات
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الغرب، اليوم الخميس، بالحد من حرية التعبير والسيطرة على وسائل الإعلام فيما وصفه بـ"الفاشية المحضة". 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T20:13+0000
2022-04-14T20:13+0000
نيكولاس مادورو
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وقال مادورو: "مع الصراع في أوكرانيا، نرى كيف قرر الغرب تقليص مساحة الحرية، وكيف قرر الغرب تكوين مجموعة احتكارية بين وسائل الإعلام والأجندة الإخبارية، وكيف قرر الغرب إنشاء تاريخ حربي يبرر ما لا يمكن تبريره في السيناريوهات الأوكرانية والتصعيد المحتمل في صراعات العالم".وبحسب مادورو، أصبح من الصعب عليه الآن الحصول على نظرة موضوعية لما يحدث في العالم بسبب الرقابة على موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك"، حيث حظرت المنصتان وسائل الإعلام الروسية مثل "سبوتنيك" و"آر تي".في الثاني من مارس/ آذار، علق الاتحاد الأوروبي بث العديد من وسائل الإعلام الروسية كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها الخاصة في أوكرانيا.تعرضت "سبوتنيك" و"آر تي" والأدوات التابعة لها للحظر، وتوقف عمل حساباتها على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام" داخل الاتحاد الأوروبي. أشارت شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا) إلى أنها ستحد بشكل عام من الوصول إليها عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.كما حظرت "غوغل" تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات الصلة بوكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي" من متجر "بلاي ستور" في أوروبا، بالإضافة إلى قنوات "يوتيوب" المرتبطة بهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/تعاون-أمريكا-مع-فنزويلا-خطوة-باءت-بالفشل-لكن-أظهرت-الانفصام-السياسي-لدى-الغرب-1059888036.html
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نيكولاس مادورو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مادورو: الغرب يمارس "فاشية محضة" ويحاول تبرير التصعيد المحتمل للصراعات

20:13 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Stringer
/
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اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الغرب، اليوم الخميس، بالحد من حرية التعبير والسيطرة على وسائل الإعلام فيما وصفه بـ"الفاشية المحضة".
مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وقال مادورو: "مع الصراع في أوكرانيا، نرى كيف قرر الغرب تقليص مساحة الحرية، وكيف قرر الغرب تكوين مجموعة احتكارية بين وسائل الإعلام والأجندة الإخبارية، وكيف قرر الغرب إنشاء تاريخ حربي يبرر ما لا يمكن تبريره في السيناريوهات الأوكرانية والتصعيد المحتمل في صراعات العالم".
وبحسب مادورو، أصبح من الصعب عليه الآن الحصول على نظرة موضوعية لما يحدث في العالم بسبب الرقابة على موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك"، حيث حظرت المنصتان وسائل الإعلام الروسية مثل "سبوتنيك" و"آر تي".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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في الثاني من مارس/ آذار، علق الاتحاد الأوروبي بث العديد من وسائل الإعلام الروسية كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها الخاصة في أوكرانيا.
تعرضت "سبوتنيك" و"آر تي" والأدوات التابعة لها للحظر، وتوقف عمل حساباتها على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام" داخل الاتحاد الأوروبي. أشارت شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا) إلى أنها ستحد بشكل عام من الوصول إليها عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.
كما حظرت "غوغل" تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات الصلة بوكالة "سبوتنيك" وشبكة "آر تي" من متجر "بلاي ستور" في أوروبا، بالإضافة إلى قنوات "يوتيوب" المرتبطة بهما.
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