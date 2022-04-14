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https://arabic.sputniknews.com/20220414/مجلس-إدارة-تويتر-ندرس-بعناية-عرض-إيلون-ماسك-لشراء-الشركة-1061193931.html
مجلس إدارة تويتر: ندرس بعناية عرض إيلون ماسك لشراء الشركة
مجلس إدارة تويتر: ندرس بعناية عرض إيلون ماسك لشراء الشركة
قال مجلس إدارة "تويتر"، اليوم الخميس، إنه يدرس بعناية عرضا "غير مرغوب فيه وغير ملزم" من رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، لشراء الشركة. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T12:19+0000
2022-04-14T12:19+0000
مجتمع
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وذكرت تويتر: "سيدرس مجلس إدارة الشركة بعناية الاقتراح لاختيار مسار العمل الذي يراه الأفضل للشركة وجميع المساهمين في تويتر"، وأكدت أنها تلقت عرضا من ماسك لشراء الشركة مقابل 43.4 مليار دولار، حسبما نقلت "فرانس برس".وفي وقت سابق، أبدى رجل الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.وقال ماسك في خطاب موجه إلى تويتر: "أعرض شراء 100% من أسهم (تويتر) بسعر 54.2 دولارًا للسهم، وبعلاوة 54% عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر، وبعلاوة 38% على مدار اليوم السابق لإعلاني العام عن استثماري"، وأضاف ماسك: "الاقتراح هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله فسوف يتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم".
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مجتمع

مجلس إدارة تويتر: ندرس بعناية عرض إيلون ماسك لشراء الشركة

12:19 GMT 14.04.2022
© REUTERS / Kacper Pempelتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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قال مجلس إدارة "تويتر"، اليوم الخميس، إنه يدرس بعناية عرضا "غير مرغوب فيه وغير ملزم" من رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، لشراء الشركة.
وذكرت تويتر: "سيدرس مجلس إدارة الشركة بعناية الاقتراح لاختيار مسار العمل الذي يراه الأفضل للشركة وجميع المساهمين في تويتر"، وأكدت أنها تلقت عرضا من ماسك لشراء الشركة مقابل 43.4 مليار دولار، حسبما نقلت "فرانس برس".
وفي وقت سابق، أبدى رجل الأعمال الأمريكي، وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، استعداده لشراء جميع أسهم تويتر مقابل 54.2 دولارا لكل سهم، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وقال ماسك في خطاب موجه إلى تويتر: "أعرض شراء 100% من أسهم (تويتر) بسعر 54.2 دولارًا للسهم، وبعلاوة 54% عن اليوم السابق لبدء الاستثمار في تويتر، وبعلاوة 38% على مدار اليوم السابق لإعلاني العام عن استثماري"، وأضاف ماسك: "الاقتراح هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله فسوف يتعين علي إعادة النظر في موقفي كمساهم".
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