https://arabic.sputniknews.com/20220414/مرشح-سابق-للرئاسة-التونسية-ينتقد-زيادة-أسعار-المواد-البترولية--1061183593.html
مرشح سابق للرئاسة التونسية ينتقد زيادة أسعار المواد البترولية
مرشح سابق للرئاسة التونسية ينتقد زيادة أسعار المواد البترولية
انتقد المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية التونسية، حاتم بولبيار، قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 5%، مشيرا إلى أن قانون المالية حدد زيادة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T08:17+0000
2022-04-14T08:17+0000
2022-04-14T08:23+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن بولبيار قوله في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: "الحكومة التونسية أقرت زيادات للمواد البترولية بداية من غد 14 أبريل بنسبة 5 %"، وتابع "بنزين بدون كبريت (essence sans plomb)زيادة ب110 مليم من 2220 إلى 2330 ".وأوضح المرشح السابق "المشكل أن قانون المالية ذكر التعديل الآلي للأسعار وحدد زيادة قصوى ب3% شهريا، يعني إذا نحترم قانون المالية الزيادة لازم تكون ب 70 مليم فقط أي 2290 مليم للتر، إذا الحكومة تصر إصرارا على الزيادة بأكثر من 3% فعليها أن تصدر قانون مالية تعديلي ".تأتي تصريحات بولبيار في أعقاب إعلان وزارة الصناعة ووزارة التجارة التونسية تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من اليوم الخميس 14 أبريل/ نيسان 2022.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
مرشح سابق للرئاسة التونسية ينتقد زيادة أسعار المواد البترولية
08:17 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
انتقد المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية التونسية، حاتم بولبيار، قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 5%، مشيرا إلى أن قانون المالية حدد زيادة قصوى بـ3%.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن بولبيار قوله في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: "الحكومة التونسية أقرت زيادات للمواد البترولية بداية من غد 14 أبريل بنسبة 5 %"، وتابع "بنزين بدون كبريت (essence sans plomb)زيادة ب110 مليم من 2220 إلى 2330 ".
وأوضح المرشح السابق "المشكل أن قانون المالية ذكر التعديل الآلي للأسعار وحدد زيادة قصوى ب3% شهريا، يعني إذا نحترم قانون المالية الزيادة لازم تكون ب 70 مليم فقط أي 2290 مليم للتر، إذا الحكومة تصر إصرارا على الزيادة بأكثر من 3% فعليها أن تصدر قانون مالية تعديلي ".
تأتي تصريحات بولبيار في أعقاب إعلان وزارة الصناعة ووزارة التجارة التونسية تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من اليوم الخميس 14 أبريل/ نيسان 2022.