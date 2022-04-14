https://arabic.sputniknews.com/20220414/مصدر-الطائرات-المسيرة-الروسية-ستتمكن-من-التعرف-تلقائيا-على-معدات-الناتو-1061178305.html
مصدر: الطائرات المسيرة الروسية ستتمكن من التعرف تلقائيا على معدات الناتو
مصدر: الطائرات المسيرة الروسية ستتمكن من التعرف تلقائيا على معدات الناتو
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس إن طائرات الاستطلاع والهجوم الروسية ستزود بنظام رقمي يسمح لها بالتعرف تلقائيًا على المعدات العسكرية لدول الناتو. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T04:53+0000
2022-04-14T04:53+0000
2022-04-14T04:53+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_0:94:1797:1105_1920x0_80_0_0_fe313d7bb40d11294c2c4807a519949e.jpg
وقال: "ستزود طائرات الاستطلاع الروسية المسيرة بنظام رقمي يحتوي على صور إلكترونية للمعدات العسكرية التي اعتمدتها دول الناتو. وهذا سيسمح لها بالتعرف عليها تلقائيًا في ساحة المعركة وإنشاء خريطة لمواقع العدو مباشرة على متن الجهاز. التي ستبث في موقع القيادة".حدد المصدر أن النظام سيتضمن صورًا بصرية لأسلحة كتلة شمال الأطلسي في كل من المدى المرئي والأشعة تحت الحمراء.وأضاف: "يتم تشكيلها بسبب خوارزميات تعلم الشبكة العصبية، والتي تتيح تحديد عينات المعدات بدقة في مجموعة متنوعة من الظروف البيئية، بما في ذلك التعرض القصير (الجهاز مرئي لعدة ثوانٍ أو أقل) ، بالإضافة إلى عندما يدخل جزء فقط من العينة في مجال رؤية الطائرة المسيرة - عندما يكون، على سبيل المثال، جزء فقط من مركبة قتالية مرئيًا من ملجأ".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_100:0:1697:1198_1920x0_80_0_0_c4ae46ed8c40de6215f3a54032686192.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مصدر: الطائرات المسيرة الروسية ستتمكن من التعرف تلقائيا على معدات الناتو
تابعنا عبر
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس إن طائرات الاستطلاع والهجوم الروسية ستزود بنظام رقمي يسمح لها بالتعرف تلقائيًا على المعدات العسكرية لدول الناتو.
وقال: "ستزود طائرات الاستطلاع الروسية المسيرة بنظام رقمي يحتوي على صور إلكترونية للمعدات العسكرية التي اعتمدتها دول الناتو. وهذا سيسمح لها بالتعرف عليها تلقائيًا في ساحة المعركة وإنشاء خريطة لمواقع العدو مباشرة على متن الجهاز. التي ستبث في موقع القيادة".
حدد المصدر أن النظام سيتضمن صورًا بصرية لأسلحة كتلة شمال الأطلسي في كل من المدى المرئي والأشعة تحت الحمراء.
وأضاف: "يتم تشكيلها بسبب خوارزميات تعلم الشبكة العصبية، والتي تتيح تحديد عينات المعدات بدقة في مجموعة متنوعة من الظروف البيئية، بما في ذلك التعرض القصير (الجهاز مرئي لعدة ثوانٍ أو أقل) ، بالإضافة إلى عندما يدخل جزء فقط من العينة في مجال رؤية الطائرة المسيرة - عندما يكون، على سبيل المثال، جزء فقط من مركبة قتالية مرئيًا من ملجأ".