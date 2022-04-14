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مصرع لاعب ريال مدريد السابق بحادث سير... فيديو
مصرع لاعب ريال مدريد السابق بحادث سير... فيديو
لقي فريدي رينكون، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير، مساء يوم الاثنين الماضي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T07:10+0000
2022-04-14T07:10+0000
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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه تم نقل اللاعب الكولومبي السابق فريدي رينكون إلى مستشفى في مدينة كالي الكولومبية، بعد أن ذكرت تقارير سابقة أن اللاعب كان في حالة حرجة، لكنها تدهورت مع مرور الوقت.وتأكدت وفاة اللاعب دماغيا بعد الساعة 10 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد الأطباء الكولومبيون في أعقاب إجراء جراحة دقيقة ودخوله إلى العناية المركزة.جاءت وفاة رينكون إثر تعرضه لحادث سير عند تقاطع شوارع في مدينة كالي، حيث اصطدمت سيارة اللاعب السابق بشاحنة، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في المدينة.وأفاد وكيل وزارة النقل المحلي إدوينغ كانديلو بأن الاصطدام وقع بين حافلة وسيارة على ما يبدو أن في داخلها أربعة أشخاص، وأن خمسة أشخاص أصيبوا في الحادث، من بينهم سائق الحافلة.وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر تصادم الحافلة بالسيارة، وعلق كانديلو قائلا إن المقطع يوحي بأن إشارة المرور كانت حمراء عند عبور السيارة، مرجحا أن تكون السرعة هي السبب خلف الحادث.
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مجتمع, نادي الفيديو, رياضة

مصرع لاعب ريال مدريد السابق بحادث سير... فيديو

07:10 GMT 14.04.2022
© AP Photo / Mark Lennihan طاقم إسعاف يأخذ مصابا بعد حادث سير، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
 طاقم إسعاف يأخذ مصابا بعد حادث سير، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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لقي فريدي رينكون، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير، مساء يوم الاثنين الماضي.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه تم نقل اللاعب الكولومبي السابق فريدي رينكون إلى مستشفى في مدينة كالي الكولومبية، بعد أن ذكرت تقارير سابقة أن اللاعب كان في حالة حرجة، لكنها تدهورت مع مرور الوقت.
وتأكدت وفاة اللاعب دماغيا بعد الساعة 10 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد الأطباء الكولومبيون في أعقاب إجراء جراحة دقيقة ودخوله إلى العناية المركزة.
جاءت وفاة رينكون إثر تعرضه لحادث سير عند تقاطع شوارع في مدينة كالي، حيث اصطدمت سيارة اللاعب السابق بشاحنة، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في المدينة.
وأفاد وكيل وزارة النقل المحلي إدوينغ كانديلو بأن الاصطدام وقع بين حافلة وسيارة على ما يبدو أن في داخلها أربعة أشخاص، وأن خمسة أشخاص أصيبوا في الحادث، من بينهم سائق الحافلة.
وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر تصادم الحافلة بالسيارة، وعلق كانديلو قائلا إن المقطع يوحي بأن إشارة المرور كانت حمراء عند عبور السيارة، مرجحا أن تكون السرعة هي السبب خلف الحادث.
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