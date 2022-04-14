https://arabic.sputniknews.com/20220414/مصر-تخريج-أول-دفعة-من-سائقات-مترو-الأنفاق-1061190086.html
مصر... تخريج أول دفعة من "سائقات مترو الأنفاق"
مصر... تخريج أول دفعة من "سائقات مترو الأنفاق"
حصلت أول دفعة من سائقات مترو الأنفاق على شهادة التخرج، التي تؤهلهن لقيادة عربات المترو الخاصة بالخط الثالث في مصر. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:55+0000
2022-04-14T10:55+0000
2022-04-14T10:55+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104317/34/1043173420_0:0:3072:1729_1920x0_80_0_0_52afe74d38ada0abe4fc86e3e7ca778d.jpg
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، في تقرير عن تخريج الدفعة الأولى من السائقات، مشيرة إلى أنه تم تدريبهن بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة النقل المصرية والهيئة القومية للأنفاق.ومن المقرر أن تشغل النساء اللاتي تخرجن في هذه الدفعة وظيفة "قائد قطار"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، إن تدريب النساء على هذه المهمة يساهم في زيادة كوادر مترو الأنفاق الذي يعد من أهم المشروعات القومية في الدولة.ولفتت الصحيفة إلى أن الدفعة الأولى تضمن نجاح سيدتين من أصل 3 متقدمات لهذه الوظيفة، وذلك اجتيازهن للاختبارات التي جرت على أعلى قدر من الاحترافية.
https://arabic.sputniknews.com/20210901/لأول-مرة-وظائف-نسائية-لقيادة-مترو-الأنفاق-في-مصر-1050006192.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104317/34/1043173420_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24448cd5af039e250f062bb07d2ec995.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار مصر الآن
مصر... تخريج أول دفعة من "سائقات مترو الأنفاق"
تابعنا عبر
حصلت أول دفعة من سائقات مترو الأنفاق على شهادة التخرج، التي تؤهلهن لقيادة عربات المترو الخاصة بالخط الثالث في مصر.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، في تقرير عن تخريج الدفعة الأولى من السائقات، مشيرة إلى أنه تم تدريبهن بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة النقل المصرية والهيئة القومية للأنفاق.
ومن المقرر أن تشغل النساء اللاتي تخرجن في هذه الدفعة وظيفة "قائد قطار"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، إن تدريب النساء على هذه المهمة يساهم في زيادة كوادر
مترو الأنفاق الذي يعد من أهم المشروعات القومية في الدولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدفعة الأولى تضمن نجاح سيدتين
من أصل 3 متقدمات لهذه الوظيفة، وذلك اجتيازهن للاختبارات التي جرت على أعلى قدر من الاحترافية.