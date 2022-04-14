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مصر... تخريج أول دفعة من "سائقات مترو الأنفاق"
مصر... تخريج أول دفعة من "سائقات مترو الأنفاق"
حصلت أول دفعة من سائقات مترو الأنفاق على شهادة التخرج، التي تؤهلهن لقيادة عربات المترو الخاصة بالخط الثالث في مصر. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:55+0000
2022-04-14T10:55+0000
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، في تقرير عن تخريج الدفعة الأولى من السائقات، مشيرة إلى أنه تم تدريبهن بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة النقل المصرية والهيئة القومية للأنفاق.ومن المقرر أن تشغل النساء اللاتي تخرجن في هذه الدفعة وظيفة "قائد قطار"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، إن تدريب النساء على هذه المهمة يساهم في زيادة كوادر مترو الأنفاق الذي يعد من أهم المشروعات القومية في الدولة.ولفتت الصحيفة إلى أن الدفعة الأولى تضمن نجاح سيدتين من أصل 3 متقدمات لهذه الوظيفة، وذلك اجتيازهن للاختبارات التي جرت على أعلى قدر من الاحترافية.
https://arabic.sputniknews.com/20210901/لأول-مرة-وظائف-نسائية-لقيادة-مترو-الأنفاق-في-مصر-1050006192.html
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منوعات, أخبار مصر الآن

مصر... تخريج أول دفعة من "سائقات مترو الأنفاق"

10:55 GMT 14.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD ABDUL FATAHمحطة مترو أنفاق في القاهرة - مصر
محطة مترو أنفاق في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD ABDUL FATAH
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حصلت أول دفعة من سائقات مترو الأنفاق على شهادة التخرج، التي تؤهلهن لقيادة عربات المترو الخاصة بالخط الثالث في مصر.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، في تقرير عن تخريج الدفعة الأولى من السائقات، مشيرة إلى أنه تم تدريبهن بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة النقل المصرية والهيئة القومية للأنفاق.
ومن المقرر أن تشغل النساء اللاتي تخرجن في هذه الدفعة وظيفة "قائد قطار"، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى قول رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، إن تدريب النساء على هذه المهمة يساهم في زيادة كوادر مترو الأنفاق الذي يعد من أهم المشروعات القومية في الدولة.
مترو الأنفاق - القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2021
لأول مرة... وظائف نسائية لقيادة قطارات مترو الأنفاق في مصر
1 سبتمبر 2021, 10:35 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن الدفعة الأولى تضمن نجاح سيدتين من أصل 3 متقدمات لهذه الوظيفة، وذلك اجتيازهن للاختبارات التي جرت على أعلى قدر من الاحترافية.
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