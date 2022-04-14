عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220414/معتصم-النهار-يكشف-لأول-مرة-سبب-انفصاله-عن-زوجته-لين-برنجكجي-ويوجه-لها-طلبا-فيديو-1061185197.html
معتصم النهار يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن زوجته لين برنجكجي ويوجه لها طلبا... فيديو
معتصم النهار يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن زوجته لين برنجكجي ويوجه لها طلبا... فيديو
كشف النجم السوري معتصم النهار، لأول مرة، تفاصيل وأسباب طلاقه مع زوجته لين برنجكجي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T08:34+0000
2022-04-14T08:34+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055872566_0:241:2576:1690_1920x0_80_0_0_62692ad01d4c1ed5040bd8444b6fba5a.jpg
ففي أول مقابلة إعلامية له بعد خبر الانفصال، أكد معتصم النهار، أنه لم يكن يحب اتخاذ قرار الانفصال عن زوجته السابقة ووالدة ابنته، مرجحا أن يكون سبب هذا القرار هو عدم استطاعته أن يوازن بين عمله ومنزله، رغم قناعته الداخلية بأنه كان يوازن بين الاثنين.وشدد على أنه "بذل كل جهده ليحافظ على أسرته وعمله"، رافضا تحميل مسؤولية ما حدث لنفسه أو لزوجته، موضحًا أنهما وصلا لمكان متعب له ولها، فقررا الانفصال، ولكن ما حدث كان خارجاً عن السيطرة.يذكر أن الفنان السوري معتصم النهار كان قد انفصل عن زوجته لين برنجكجي، بشكل رسمي بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بسبب العديد من الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.وكان الثنائي معتصم النهار وزوجته قاما بحذف جميع الصور التي تجمعهما سوياً عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاحتفاظ بالصور التي بصحبة ابنتهما ساندرا، بالإضافة إلى قيام كل منهما بإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر حساباتهما على إنستغرام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055872566_0:0:2576:1932_1920x0_80_0_0_abbef7b6088a87e0ce60835efea8511e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

معتصم النهار يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن زوجته لين برنجكجي ويوجه لها طلبا... فيديو

08:34 GMT 14.04.2022
© Sputnik . Muhammad Alnajmدمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Muhammad Alnajm
تابعنا عبرTelegram
كشف النجم السوري معتصم النهار، لأول مرة، تفاصيل وأسباب طلاقه مع زوجته لين برنجكجي.
ففي أول مقابلة إعلامية له بعد خبر الانفصال، أكد معتصم النهار، أنه لم يكن يحب اتخاذ قرار الانفصال عن زوجته السابقة ووالدة ابنته، مرجحا أن يكون سبب هذا القرار هو عدم استطاعته أن يوازن بين عمله ومنزله، رغم قناعته الداخلية بأنه كان يوازن بين الاثنين.
وشدد على أنه "بذل كل جهده ليحافظ على أسرته وعمله"، رافضا تحميل مسؤولية ما حدث لنفسه أو لزوجته، موضحًا أنهما وصلا لمكان متعب له ولها، فقررا الانفصال، ولكن ما حدث كان خارجاً عن السيطرة.
يذكر أن الفنان السوري معتصم النهار كان قد انفصل عن زوجته لين برنجكجي، بشكل رسمي بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بسبب العديد من الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.
وكان الثنائي معتصم النهار وزوجته قاما بحذف جميع الصور التي تجمعهما سوياً عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاحتفاظ بالصور التي بصحبة ابنتهما ساندرا، بالإضافة إلى قيام كل منهما بإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر حساباتهما على إنستغرام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала