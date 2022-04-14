https://arabic.sputniknews.com/20220414/معتصم-النهار-يكشف-لأول-مرة-سبب-انفصاله-عن-زوجته-لين-برنجكجي-ويوجه-لها-طلبا-فيديو-1061185197.html
معتصم النهار يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن زوجته لين برنجكجي ويوجه لها طلبا... فيديو
معتصم النهار يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن زوجته لين برنجكجي ويوجه لها طلبا... فيديو
كشف النجم السوري معتصم النهار، لأول مرة، تفاصيل وأسباب طلاقه مع زوجته لين برنجكجي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T08:34+0000
2022-04-14T08:34+0000
2022-04-14T08:34+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055872566_0:241:2576:1690_1920x0_80_0_0_62692ad01d4c1ed5040bd8444b6fba5a.jpg
ففي أول مقابلة إعلامية له بعد خبر الانفصال، أكد معتصم النهار، أنه لم يكن يحب اتخاذ قرار الانفصال عن زوجته السابقة ووالدة ابنته، مرجحا أن يكون سبب هذا القرار هو عدم استطاعته أن يوازن بين عمله ومنزله، رغم قناعته الداخلية بأنه كان يوازن بين الاثنين.وشدد على أنه "بذل كل جهده ليحافظ على أسرته وعمله"، رافضا تحميل مسؤولية ما حدث لنفسه أو لزوجته، موضحًا أنهما وصلا لمكان متعب له ولها، فقررا الانفصال، ولكن ما حدث كان خارجاً عن السيطرة.يذكر أن الفنان السوري معتصم النهار كان قد انفصل عن زوجته لين برنجكجي، بشكل رسمي بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بسبب العديد من الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.وكان الثنائي معتصم النهار وزوجته قاما بحذف جميع الصور التي تجمعهما سوياً عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاحتفاظ بالصور التي بصحبة ابنتهما ساندرا، بالإضافة إلى قيام كل منهما بإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر حساباتهما على إنستغرام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055872566_0:0:2576:1932_1920x0_80_0_0_abbef7b6088a87e0ce60835efea8511e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
معتصم النهار يكشف لأول مرة سبب انفصاله عن زوجته لين برنجكجي ويوجه لها طلبا... فيديو
تابعنا عبر
كشف النجم السوري معتصم النهار، لأول مرة، تفاصيل وأسباب طلاقه مع زوجته لين برنجكجي.
ففي أول مقابلة إعلامية له بعد خبر الانفصال، أكد معتصم النهار، أنه لم يكن يحب اتخاذ قرار الانفصال عن زوجته السابقة ووالدة ابنته، مرجحا أن يكون سبب هذا القرار هو عدم استطاعته أن يوازن بين عمله ومنزله، رغم قناعته الداخلية بأنه كان يوازن بين الاثنين.
وشدد على أنه "بذل كل جهده ليحافظ على أسرته وعمله"، رافضا تحميل مسؤولية ما حدث لنفسه أو لزوجته، موضحًا أنهما وصلا لمكان متعب له ولها، فقررا الانفصال، ولكن ما حدث كان خارجاً عن السيطرة.
يذكر أن الفنان السوري معتصم النهار كان قد انفصل عن زوجته لين برنجكجي، بشكل رسمي بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بسبب العديد من الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.
وكان الثنائي معتصم النهار وزوجته قاما بحذف جميع الصور التي تجمعهما سوياً عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الاحتفاظ بالصور التي بصحبة ابنتهما ساندرا، بالإضافة إلى قيام كل منهما بإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر حساباتهما على إنستغرام.