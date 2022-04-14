https://arabic.sputniknews.com/20220414/مقتل-اثنين-من-الفلسطينيين-وإصابة-4-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-محافظة-جنين-بالضفة-الغربية-1061183226.html
مقتل اثنين من الفلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظة جنين بالضفة الغربية
مقتل اثنين من الفلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظة جنين بالضفة الغربية
قتل فلسطينيان، اليوم الخميس، في عملية عسكرية جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T08:01+0000
2022-04-14T08:01+0000
2022-04-14T08:01+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، "استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين شمالي الضفة الغربية".وأضافت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم بلدات اليامون وكفر دان في جنين، واندلعت مواجهات عنيفة، أدت لإصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي ووصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة إلى خطيرة جدا قبل أن يتم الإعلان عن استشهاد 2 منهم".وبحسب مصادر محلية، فإن "الشابين قتلا خلال اشتباكات في قرى واقعة في محيط مدينة جنين، معقل الحركات المسلحة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية".ومنذ 22 مارس/ آذار الماضي، تعرضت إسرائيل لأربعة هجمات. ونفذ أول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.وأدت هذه الهجمات في إسرائيل إلى مقتل 14 شخصا في المجموع، في حين قتل 20 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/حماس-تدعو-الفلسطينيين-إلى-النفير-العام-غدا-الجمعة-لإفشال-مخططات-ذبح-القرابين-في-المسجد-الأقصى-1061182240.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
مقتل اثنين من الفلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظة جنين بالضفة الغربية
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قتل فلسطينيان، اليوم الخميس، في عملية عسكرية جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها
، "استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين شمالي الضفة الغربية".
وأضافت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم بلدات اليامون وكفر دان في جنين، واندلعت مواجهات عنيفة، أدت لإصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي ووصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة إلى خطيرة جدا قبل أن يتم الإعلان عن استشهاد 2 منهم".
وبحسب مصادر محلية، فإن "الشابين قتلا خلال اشتباكات في قرى واقعة في محيط مدينة جنين، معقل الحركات المسلحة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية".
ومنذ 22 مارس/ آذار الماضي، تعرضت إسرائيل لأربعة هجمات. ونفذ أول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.
وأدت هذه الهجمات في إسرائيل إلى مقتل 14 شخصا في المجموع، في حين قتل 20 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس
.