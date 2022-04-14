https://arabic.sputniknews.com/20220414/موسكو-محاولات-واشنطن-تعزيز-وجودها-العسكري-في-فضاء-رابطة-الدول-المستقلة-أمر-غير-مقبول-لروسيا--1061179933.html
موسكو: محاولات واشنطن تعزيز وجودها العسكري في فضاء رابطة الدول المستقلة أمر غير مقبول لروسيا
موسكو: محاولات واشنطن تعزيز وجودها العسكري في فضاء رابطة الدول المستقلة أمر غير مقبول لروسيا
أعلنت الخارجية الروسية، أن محاولات الولايات المتحدة وحلفائها تعزيز وجودهم العسكري في فضاء رابطة الدول المستقلة محفوفة بمخاطر كبيرة وهذا أمر غير مقبول بالنسبة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T06:49+0000
2022-04-14T06:49+0000
2022-04-14T06:49+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
تعزيز القدرات العسكرية
واشنطن
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موسكو- سبوتنيك. قال مدير الإدارة الأولى لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية، ميخائيل إيفدوكيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "في الوضع الحالي، تكتسب آليات التعاون بين الدول (رابطة الدول المستقلة) في مجال الأمن وحماية الحدود الخارجية أهمية خاصة ولأسباب واضحة".هذا وأكد إفدوكيموف، في وقت سابق، أن الدول الغربية تسعى لتقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة "من الواضح أن الغرب يسعى إلى تقويض عمليات التكامل في رابطة الدول المستقلة".وأضاف "في هذه الحالة، من المهم بشكل خاص التكيف مع الحقائق الحديثة في مجال الأمن، وربط العمل داخل رابطة الدول المستقلة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون. يتم تنفيذ هذه الأنشطة".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخارجية-الروسية-الدول-الغربية-تسعى-إلى-تقويض-عمليات-تكامل-رابطة-الدول-المستقلة-1061177061.html
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روسيا, رابطة الدول المستقلة, تعزيز القدرات العسكرية, واشنطن
موسكو: محاولات واشنطن تعزيز وجودها العسكري في فضاء رابطة الدول المستقلة أمر غير مقبول لروسيا
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أعلنت الخارجية الروسية، أن محاولات الولايات المتحدة وحلفائها تعزيز وجودهم العسكري في فضاء رابطة الدول المستقلة محفوفة بمخاطر كبيرة وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لموسكو.
موسكو- سبوتنيك. قال مدير الإدارة الأولى لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية، ميخائيل إيفدوكيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "في الوضع الحالي، تكتسب آليات التعاون بين الدول (رابطة الدول المستقلة) في مجال الأمن وحماية الحدود الخارجية أهمية خاصة ولأسباب واضحة".
وأضاف "أصبح هذا التوجه ملحوظًا بشكل خاص على خلفية التغيرات الجوهرية في أفغانستان، التي كان لها تأثير كبير على الوضع في منطقة آسيا الوسطى، وكذلك في ضوء المحاولات المستمرة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لفرض معاييرهم للحصول على موطئ قدم عسكري في فضاء رابطة الدول المستقلة، وهو أمر محفوف بالمخاطر الجسيمة وبالنسبة لروسيا سيكون ذلك غير مقبول".
هذا وأكد إفدوكيموف، في وقت سابق، أن الدول الغربية تسعى لتقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة "من الواضح أن الغرب يسعى إلى تقويض عمليات التكامل في رابطة الدول المستقلة".
وأضاف "في هذه الحالة، من المهم بشكل خاص التكيف مع الحقائق الحديثة في مجال الأمن، وربط العمل داخل رابطة الدول المستقلة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون. يتم تنفيذ هذه الأنشطة".