https://arabic.sputniknews.com/20220414/هل-يؤدي-التصعيد-في-الأراضي-الفلسطينية-إلى-مواجهة-شاملة-1061191814.html
هل يؤدي التصعيد في الأراضي الفلسطينية إلى مواجهة شاملة
هل يؤدي التصعيد في الأراضي الفلسطينية إلى مواجهة شاملة
تناقش الحلقة إعلان الفصائل الفلسطينية في غزة التعبئة العامة في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل، والإبقاء على غرفة العمليات المشتركة بحالة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:27+0000
2022-04-14T11:27+0000
2022-04-14T11:27+0000
راديو
بانوراما
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هل سيؤدي التصعيد في الأراضي الفلسطينية إلى مواجهة شاملة
هل سيؤدي التصعيد في الأراضي الفلسطينية إلى مواجهة شاملة
يأتي هذا القرار على ضوء عزم جماعات استيطانية إسرائيلية ذبح قرابين عيد الفصح في المسجد الأقصى، رغم نفي متحدث رسمي إسرائيلي صحة هذه الأنباء.ويرى مراقبون أن ارتفاع موجة التصعيد يمكن أن تؤدي إلى مواجهة شاملة.لكن الكاتب والمحلل السياسي، عادل سمارة، اعتبرالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
هل يؤدي التصعيد في الأراضي الفلسطينية إلى مواجهة شاملة
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تناقش الحلقة إعلان الفصائل الفلسطينية في غزة التعبئة العامة في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل، والإبقاء على غرفة العمليات المشتركة بحالة انعقاد دائم.
يأتي هذا القرار على ضوء عزم جماعات استيطانية إسرائيلية ذبح قرابين عيد الفصح في المسجد الأقصى، رغم نفي متحدث رسمي إسرائيلي صحة هذه الأنباء.
ويرى مراقبون أن ارتفاع موجة التصعيد يمكن أن تؤدي إلى مواجهة شاملة.
لكن الكاتب والمحلل السياسي، عادل سمارة، اعتبر
أن "ذلك يتطلب مجموعة شروط، من أبرزها موافقة الولايات المتحدة على دخول إسرائيل في هذه المواجهة، والقيام باستفزازت في القدس من قبل المستوطنين، قد تدفع الفصائل الفلسطينية إلى بدء المواجهة".
التفاصيل في الملف الصوتي...