https://arabic.sputniknews.com/20220414/هولندا-ترسل-150-عسكريا-إلى-سلوفاكيا-لنشر-منظومات-باتريوت-1061187278.html

هولندا ترسل 150 عسكريا إلى سلوفاكيا لنشر منظومات باتريوت

هولندا ترسل 150 عسكريا إلى سلوفاكيا لنشر منظومات باتريوت

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الخميس، إرسال 150 عسكريا إلى سلوفاكيا لنشر أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات هناك. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T09:46+0000

2022-04-14T09:46+0000

2022-04-14T09:46+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "توجهت قافلة عسكرية مزودة بمعدات ونحو 150 عسكريا إلى قاعدة سلياك الجوية في سلوفاكيا".وأشار البيان إلى أن الجنود الهولنديين منتشرون هناك إلى جانب العسكريين الألمان لحماية الجناح الشرقي للناتو، فضلاً عن "تعزيز قدرات الردع والدفاع للحلف".وأكدت الدفاع الهولندية أن هذه الخطوة مرتبطة بتدهور الوضع الأمني في أوروبا بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا.وستوفر هولندا منظومة باتريوت واحدة، وألمانيا - اثنتين. وسيتم نشر هذه المنظومات لمدة ستة أشهر على الأقل.هذا ووافقت الولايات المتحدة، في وقت سابق، على إرسال منظومة باتريوت واحدة إلى سلوفاكيا؛ وذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، في الـ8 من الشهر الجاري، تسليم بلاده منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز "إس 300"، إلى سلطات كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/هولندا-تحث-تركيا-على-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-بسبب-عمليتها-العسكرية-في-أوكرانيا-1060318979.html

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