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هيئة الدواء البريطانية تعتمد لقاح "فالنيفا" المضاد لكورونا
هيئة الدواء البريطانية تعتمد لقاح "فالنيفا" المضاد لكورونا
حصل لقاح شركة "فالنيفا" الفرنسية على موافقة هيئة الدواء البريطانية، اليوم الخميس، ليكون بذلك اللقاح السادس الذي يتم اعتماده في البلاد. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T07:45+0000
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ونقلت "بلومبرغ" عن جون رين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية، بيانا قال فيه إن اعتماد اللقاح "يأتي بعد مراجعة صارمة لسلامته وجودته وفعاليته".يستخدم لقاح "فالنيفا" نسخة معطلة من الفيروس لتحفيز الاستجابة المناعية، وهي تقنية تقليدية تستخدم على نطاق واسع في إنتاج لقاحات الإنفلونزا وشلل الأطفال.تأتي موافقة المملكة المتحدة بعد مرور أكثر من عام على تصريح استخدام لقاحات ما يعرف بـ"الرنا المرسال" أو messenger-RNA التي طورتها شركة "مودرنا"، والتي نتجت كذلك عن التعاون بين "فايزر" و"بيو إن تك"، وتم بالفعل التلقيح بمليارات الجرعات من تلك اللقاحات في جميع أنحاء العالم.يذكر أن شركة "فالنيفا" كانت قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن دراسات أولية أظهرت أن ثلاث جرعات من لقاحها المضاد لكوفيد-19 أبطلت مفعول المتحور أوميكرون.وأنتجت جميع عينات اللقاح التي تم اختبارها أجساما مضادة نجحت في إبطال مفعول الفيروس الأصلي والمتحور دلتا، في حين أن 87 % من العينات نجحت في مكافحة المتحور أوميكرون.وأعرب كبير الأطباء بالشركة، خوان كارلوس جاراميو، عن سعادته بهذه النتائج، مشيرا إلى أنها دعمت نتائج تجربة سابقة أظهرت استجابة مناعية أفضل بعد تلقي جرعتين من اللقاح، بحسب "يورونيوز".
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

هيئة الدواء البريطانية تعتمد لقاح "فالنيفا" المضاد لكورونا

07:45 GMT 14.04.2022
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التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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حصل لقاح شركة "فالنيفا" الفرنسية على موافقة هيئة الدواء البريطانية، اليوم الخميس، ليكون بذلك اللقاح السادس الذي يتم اعتماده في البلاد.
ونقلت "بلومبرغ" عن جون رين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية، بيانا قال فيه إن اعتماد اللقاح "يأتي بعد مراجعة صارمة لسلامته وجودته وفعاليته".
يستخدم لقاح "فالنيفا" نسخة معطلة من الفيروس لتحفيز الاستجابة المناعية، وهي تقنية تقليدية تستخدم على نطاق واسع في إنتاج لقاحات الإنفلونزا وشلل الأطفال.
تأتي موافقة المملكة المتحدة بعد مرور أكثر من عام على تصريح استخدام لقاحات ما يعرف بـ"الرنا المرسال" أو messenger-RNA التي طورتها شركة "مودرنا"، والتي نتجت كذلك عن التعاون بين "فايزر" و"بيو إن تك"، وتم بالفعل التلقيح بمليارات الجرعات من تلك اللقاحات في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن شركة "فالنيفا" كانت قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن دراسات أولية أظهرت أن ثلاث جرعات من لقاحها المضاد لكوفيد-19 أبطلت مفعول المتحور أوميكرون.
وأنتجت جميع عينات اللقاح التي تم اختبارها أجساما مضادة نجحت في إبطال مفعول الفيروس الأصلي والمتحور دلتا، في حين أن 87 % من العينات نجحت في مكافحة المتحور أوميكرون.
وأعرب كبير الأطباء بالشركة، خوان كارلوس جاراميو، عن سعادته بهذه النتائج، مشيرا إلى أنها دعمت نتائج تجربة سابقة أظهرت استجابة مناعية أفضل بعد تلقي جرعتين من اللقاح، بحسب "يورونيوز".
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