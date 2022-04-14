https://arabic.sputniknews.com/20220414/وزير-الخارجية-التركي-أخطط-لزيارة-إسرائيل-في-الأسبوع-الثالث-من-مايو-1061189302.html
وزير الخارجية التركي: أخطط لزيارة إسرائيل في الأسبوع الثالث من مايو
وزير الخارجية التركي: أخطط لزيارة إسرائيل في الأسبوع الثالث من مايو
أعلن مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الخميس، اعتزامه زيارة إسرائيل، رفقة وزير الطاقة التركي، في الأسبوع الثالث من شهر أيار/مايو المقبل. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
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أنطاكيا، 14 أبريل - سبوتنيك. وأكد الوزير التركي أنه سيبحث موضوع إمداد الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما صرح به لقناة "أن تي في" المحلية، مؤكدا أنه "لا أخطط لزيارة إسرائيل برفقة وزير الدفاع التركي أكار، بل برفقة وزير الطاقة".وذكر مولود تشاووش أوغلو أنه سيزور فلسطين، بالتزامن مع زيارته إلى إسرائيل.ويذكر أن وزير الخارجية التركي قد أكد نهاية الشهر الماضي عزمه زيارة إسرائيل، من أجل مناقشة ملف إمداد الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.وقال أوغلو وقتها، إنه "من الصعب تعويض إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا على المدى القصير، ولكن بدأ الجميع بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا يعتقد، بأن التنوع في الطاقة بات أمراً ضروريا ًمن ناحية ضمان أمن الطاقة".وتابع وزير الخارجية التركي "نخطط لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، عبر ربطه بخط أنابيب الغاز التركية. ولكن من الصعب تحقيق ذلك على المدى القصير".ويشار إلى أن إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، قد زار أنقرة، مطلع آذار/مارس الماضي، للمرة الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، منذ عام 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تشاووش-أوغلو-يكشف-المشكلة-الرئيسية-القائمة-بين-تركيا-وإسرائيل-1061169688.html
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وزير الخارجية التركي: أخطط لزيارة إسرائيل في الأسبوع الثالث من مايو
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أعلن مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الخميس، اعتزامه زيارة إسرائيل، رفقة وزير الطاقة التركي، في الأسبوع الثالث من شهر أيار/مايو المقبل.
أنطاكيا، 14 أبريل - سبوتنيك. وأكد الوزير التركي أنه سيبحث موضوع إمداد الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما صرح به لقناة "أن تي في" المحلية، مؤكدا أنه "لا أخطط لزيارة إسرائيل برفقة وزير الدفاع التركي أكار، بل برفقة وزير الطاقة".
وذكر مولود تشاووش أوغلو أنه سيزور فلسطين
، بالتزامن مع زيارته إلى إسرائيل.
ويذكر أن وزير الخارجية التركي
قد أكد نهاية الشهر الماضي عزمه زيارة إسرائيل، من أجل مناقشة ملف إمداد الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.
وقال أوغلو وقتها، إنه "من الصعب تعويض إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا على المدى القصير، ولكن بدأ الجميع بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا يعتقد، بأن التنوع في الطاقة بات أمراً ضروريا ًمن ناحية ضمان أمن الطاقة".
وتابع وزير الخارجية التركي "نخطط لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، عبر ربطه بخط أنابيب الغاز التركية. ولكن من الصعب تحقيق ذلك على المدى القصير".
ويشار إلى أن إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، قد زار أنقرة، مطلع آذار/مارس الماضي، للمرة الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، منذ عام 2008.