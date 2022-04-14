https://arabic.sputniknews.com/20220414/وزير-الخارجية-التركي-يدعو-لتطبيع-العلاقات-مع-مصر-ويرجح-تبادل-السفراء-معها-1061186252.html

وزير الخارجية التركي يدعو لتطبيع العلاقات مع مصر ويرجح تبادل السفراء معها

وزير الخارجية التركي يدعو لتطبيع العلاقات مع مصر ويرجح تبادل السفراء معها

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إلى تطبيع العلاقات مع مصر، مرجحا إمكانية تبادل السفراء معها. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T09:12+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة "إن.تي.في" التركية: "علينا تطبيع العلاقات مع مصر.. وقد نقوم بتبادل السفراء معها".وأكد تشاووش أوغلو أن "هناك اقتراحات لإجراء لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ولكن لم يتضح بعد موعد اللقاء".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الشهر الماضي، اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع مصر.لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري عبّر في الشهر ذاته، عن قلق بلاده من سياسات تركيا التوسعية في المنطقة. وقال شكري إن مصر لا ترى سببا يدفع تركيا للوجود عسكريا في ليبيا وسوريا والعراق.وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية لتحديد جوانب الأزمة بين البلدين التي اندلعت عام 2013 والعمل على تجاوزها.وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات، في أيار/ مايو الماضي، في القاهرة، بينما استضافت تركيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، الجولة الثانية التي استمرت لمدة يومين في العاصمة أنقرة.

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