https://arabic.sputniknews.com/20220414/وزير-الخارجية-الفرنسي-بين-الجزائر-وفرنسا-علاقات-تاريخية-عميقة-وإنسانية-متعددة-1061186775.html
وزير الخارجية الفرنسي: بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة
وزير الخارجية الفرنسي: بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع شعبي ضفتي المتوسط. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T09:35+0000
2022-04-14T09:35+0000
2022-04-14T09:38+0000
العالم العربي
الجزائر
وزير الخارجية الفرنسي
زيارة
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صرح لودريان في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر "بعد مرور 4 أشهر على زياتي السابقة أولي أهمية بالغة لتواجدي من جديد في الجزائر وأود شكر الرئيس عبد المجيد تبون على اللقاء المطول الذي حظيت به هذا المساء، كما أشكر نظيري رمطان لعمامرة على دعوته لتناول وجبة الافطار في شهر رمضان".وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن "بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع شعبي ضفتي المتوسط كما نواجه تحديات إقليمية في مقدمتها الارهاب والتعاون الأمني من أجل استقرار محيطنا الإقليمي المتوسطي والأفريقي وتطور الوضع في منطقة الساحل مع ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا".وختم قائلا "كما نتقاسم أيضا تحديات كبرى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطور الوضع في أوكرانيا وانعكاساته على أمن أوروبا والاستقرار الدولي وعلى تنويع تموين أوروبا بمصادر الطاقة كما تناولنا معا هذه الملفات الحساسة في جو من التضامن وروح الثقة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, وزير الخارجية الفرنسي, زيارة
وزير الخارجية الفرنسي: بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة
09:35 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 09:38 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع شعبي ضفتي المتوسط.
صرح لودريان في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر "بعد مرور 4 أشهر على زياتي السابقة أولي أهمية بالغة لتواجدي من جديد في الجزائر وأود شكر الرئيس عبد المجيد تبون على اللقاء المطول الذي حظيت به هذا المساء، كما أشكر نظيري رمطان لعمامرة على دعوته لتناول وجبة الافطار في شهر رمضان".
وأضاف "كما استمرينا في هذا العمل الذي بدأنا فيه فيما يخص إعادة بعث علاقتنا الثنائية المهمة للطرفين والتي نتمنى أن تكون مستمرة في الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن "بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع شعبي ضفتي المتوسط كما نواجه تحديات إقليمية في مقدمتها الارهاب والتعاون الأمني من أجل استقرار محيطنا الإقليمي المتوسطي والأفريقي وتطور الوضع في منطقة الساحل مع ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا".
وختم قائلا "كما نتقاسم أيضا تحديات كبرى في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطور الوضع في أوكرانيا وانعكاساته على أمن أوروبا والاستقرار الدولي وعلى تنويع تموين أوروبا بمصادر الطاقة كما تناولنا معا هذه الملفات الحساسة في جو من التضامن وروح الثقة".