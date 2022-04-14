https://arabic.sputniknews.com/20220414/وزير-الدفاع-الإيراني-يصف-وجود-القوات-الأجنبية-في-المنطقة-بـغير-الشرعي-والضار-بأمنها-1061196262.html
وزير الدفاع الإيراني يصف وجود القوات الأجنبية في المنطقة بـ"غير الشرعي والضار بأمنها"
وزير الدفاع الإيراني يصف وجود القوات الأجنبية في المنطقة بـ"غير الشرعي والضار بأمنها"
وصف وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا قرائي اشتياني، وجود القوات الأجنبية في المنطقة بـ"غير الشرعي، والضار بأمنها"، مشدداً على أهمية التعاون بين دول المنطقة... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T12:59+0000
2022-04-14T12:59+0000
2022-04-14T12:59+0000
أخبار إيران
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وقال اشتياني، خلال مكالمة فيديو أجراها مع نظيره الياباني كيشي نوبو، إن التعاون الجماعي بين دول المنطقة ضروري لضمان الأمن والاستقرار، مؤكدا توسيع التعاون بين طهران وطوكيو، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، شدد وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو، على "ضرورة التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضمان الأمن البحري، بعد أن أوضح كيفية عمل القوات البحرية لبلاده في منطقة غرب آسيا".وكانت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قد دعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، إلى مطالبة القوات الأجنبية بالانسحاب من المنطقة.وقال مساعد رئيس لجنة السياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية إبراهیم عزیزي، "ينبغي لمحمد بن سلمان إطلاق هذا التصريح من قبل"، مضيفا أن إيران "كانت قد أعلنت منذ سنوات أن بلدان المنطقة ينبغي لها ايجاد حلول لمشاكلها وخلافاتها عبر الحوار وليس المسار وفق أجندات أجنبية".وتابع: "ولي العهد السعودي يعلم جيدا أي حكومة فتحت المجال أمام البلدان الأجنبية للوجود في غرب آسيا لذلك ينبغي له الإعلان بصراحة عن ضرورة انسحاب الأجانب من المنطقة لو كان صادقا في أقواله"، منوها إلى أن إيران "ترتبط بعلاقات جيدة مع بلدان الجوار وبالتالي تتابع الحوار مع السعودية حيث دخلت في أربع جولات من المفاوضات معها وفق نظرة إيجابية".
https://arabic.sputniknews.com/20200523/إيران-تطلق-تحذيرات-جديدة-للأعداء-في-المنطقة-وتهدد-بالرد-للدفاع-عن-نفسها-1045509765.html
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أخبار إيران
وزير الدفاع الإيراني يصف وجود القوات الأجنبية في المنطقة بـ"غير الشرعي والضار بأمنها"
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وصف وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا قرائي اشتياني، وجود القوات الأجنبية في المنطقة بـ"غير الشرعي، والضار بأمنها"، مشدداً على أهمية التعاون بين دول المنطقة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال اشتياني، خلال مكالمة فيديو أجراها مع نظيره الياباني كيشي نوبو، إن التعاون الجماعي بين دول المنطقة ضروري لضمان الأمن والاستقرار، مؤكدا توسيع التعاون بين طهران وطوكيو، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
من جانبه، شدد وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو، على "ضرورة التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضمان الأمن البحري، بعد أن أوضح كيفية عمل القوات البحرية لبلاده في منطقة غرب آسيا".
وكانت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قد دعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، إلى مطالبة القوات الأجنبية بالانسحاب من المنطقة
.
وقال مساعد رئيس لجنة السياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية إبراهیم عزیزي، "ينبغي لمحمد بن سلمان إطلاق هذا التصريح من قبل"، مضيفا أن إيران "كانت قد أعلنت منذ سنوات أن بلدان المنطقة ينبغي لها ايجاد حلول لمشاكلها وخلافاتها عبر الحوار وليس المسار وفق أجندات أجنبية".
وتابع: "ولي العهد السعودي يعلم جيدا أي حكومة فتحت المجال أمام البلدان الأجنبية للوجود في غرب آسيا لذلك ينبغي له الإعلان بصراحة عن ضرورة انسحاب الأجانب من المنطقة لو كان صادقا في أقواله"، منوها إلى أن إيران "ترتبط بعلاقات جيدة مع بلدان الجوار وبالتالي تتابع الحوار مع السعودية حيث دخلت في أربع جولات من المفاوضات معها وفق نظرة إيجابية".