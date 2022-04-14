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https://arabic.sputniknews.com/20220414/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يريد-زيادة-شحنات-الغاز-من-نيجيريا-1061188658.html
وكالة: الاتحاد الأوروبي يريد زيادة شحنات الغاز من نيجيريا
وكالة: الاتحاد الأوروبي يريد زيادة شحنات الغاز من نيجيريا
أشار تقرير إعلامي إلى أن ممثل الاتحاد الأوروبي في نيجيريا، صامويلا إيزوبي، قال إن بروكسل مهتمة بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المحلي. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:26+0000
2022-04-14T10:26+0000
اقتصاد
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وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيسي لنيجيريا في قطاع النفط والغاز، وتتوافق مصالح الطرفين في هذا المجال. بدوره، أكد العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) مالام كياري أن بلاده تسعى جاهدة لتوسيع إمدادات الغاز إلى السوق العالمية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".وفي وقت سابق، قال سفير نيجيريا لدى روسيا عبد الله شيهو ، إن قرار روسيا إمداد بعض الدول بالغاز مقابل الروبل تمليه السياسة الوطنية ولا يحق لأحد الاعتراض عليه. وفقًا له، في أي اتفاقية تجارية، تكون الميزة دائما إلى جانب البائع.
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اقتصاد

وكالة: الاتحاد الأوروبي يريد زيادة شحنات الغاز من نيجيريا

10:26 GMT 14.04.2022
© REUTERS / YVES HERMANالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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أشار تقرير إعلامي إلى أن ممثل الاتحاد الأوروبي في نيجيريا، صامويلا إيزوبي، قال إن بروكسل مهتمة بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المحلي.
وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيسي لنيجيريا في قطاع النفط والغاز، وتتوافق مصالح الطرفين في هذا المجال. بدوره، أكد العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) مالام كياري أن بلاده تسعى جاهدة لتوسيع إمدادات الغاز إلى السوق العالمية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وكما أوضحت وسائل الإعلام، تصدر نيجيريا ما لا يقل عن 40 في المائة من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يجعلها رابع أكبر مورد لدول الاتحاد.
وفي وقت سابق، قال سفير نيجيريا لدى روسيا عبد الله شيهو ، إن قرار روسيا إمداد بعض الدول بالغاز مقابل الروبل تمليه السياسة الوطنية ولا يحق لأحد الاعتراض عليه. وفقًا له، في أي اتفاقية تجارية، تكون الميزة دائما إلى جانب البائع.
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