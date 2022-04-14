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اليوم الـ50 للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اليوم الـ50 للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
دخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس يومها الـ50 مع استمرار القتال على جبهات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T10:52+0000
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2022-04-14T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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اليوم الـ50 للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس 10:52 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 11:05 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
دخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس يومها الـ50 مع استمرار القتال على جبهات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصور
رتل شاحنات وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022
رتل شاحنات وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
أدّى القصف الأكراني على مدرسة عامة في دنباس إلى مقتل معلمتين
أدّى القصف الأكراني على مدرسة عامة في دنباس إلى مقتل معلمتين
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
جنود تابعون لقوات دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022
جنود تابعون لقوات دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور
لقاء جنود أوكرانيين ألقوا سلاحهم طواعية مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك فيكتوريا سيرديكوفا
لقاء جنود أوكرانيين ألقوا سلاحهم طواعية مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك فيكتوريا سيرديكوفا
شقة بعد ضربة جوية مباشرة عليها في مدينة غورلوفكا
مواقع عسكرية استراتيجية أوكرانية متخلى عنها
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور
المدنيون يختبئون في ملجأ بعد رفض القوميين المتطرفين الأوكرانيين فتح ممر إنساني 5 مارس 2022
المدنيون يختبئون في ملجأ بعد رفض القوميين المتطرفين الأوكرانيين فتح ممر إنساني 5 مارس 2022
ممر إنساني في ماريوبول، أوكرانيا 6 مارس 2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصور
جندي روسي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصور لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
أرتال من الدبابات الروسية في دنباس
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور
أهالي فولنوفاخا يرحبون بقدوم "الجنود المحررين" من قوات دونيتسك الشعبية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
أهالي فولنوفاخا يرحبون بقدوم "الجنود المحررين" من قوات دونيتسك الشعبية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور مواطن يرحل من فونوفاخا بعد تعرضها لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
مواطن يرحل من فونوفاخا بعد تعرضها لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور ضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022
ضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور عناصر من شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية يقومون بتفتيش سيارات اللاجئين
عناصر من شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية يقومون بتفتيش سيارات اللاجئين
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور
ممثلو المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية يسجلون آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة بريانكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022
ممثلو المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية يسجلون آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة بريانكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور فتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022
فتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022
© Sputnik . Maxim Blinov
لاجئون أوكرانيون من مدينة ماريوبول في إحدى الحافلات
لاجئون أوكرانيون من مدينة ماريوبول في إحدى الحافلات
© Sputnik . Victor Antoniuk / الذهاب إلى بنك الصور
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022
مقاتلان من الحرس الوطني الروسي في مدينة ميليتبول
© Sputnik . Valery Melnikov توزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي "ذئاب الليل" على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022
توزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي "ذئاب الليل" على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
مدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصور
لاجئون أوكرانيون يختبئون في إحدى المدارس بمدينة ستاروبلسك
لاجئون أوكرانيون يختبئون في إحدى المدارس بمدينة ستاروبلسك
سكان ماريوبول يحضرون الطعام حول مبنى مدمر
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
سكان ماريوبول في طوابير طويلة للحصول على المساعدات الإنسانية
سكان ماريوبول في طوابير طويلة للحصول على المساعدات الإنسانية
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
يستعد جنود وحدة القوات الخاصة "أحمد" لهجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين، في ماريوبول 4 أبريل 2022
يستعد جنود وحدة القوات الخاصة "أحمد" لهجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين، في ماريوبول 4 أبريل 2022
© Sputnik . Alexey Maishev قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
مزيلا ألغام روسيان يفحصان مستودع ذخيرة للقوميين الأوكرانيين في ماريوبول
مزيلا ألغام روسيان يفحصان مستودع ذخيرة للقوميين الأوكرانيين في ماريوبول
رجل ينقل امرأة بالعربة وسط مدينة ماريوبول
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
مقاتل في صفوف القوات الخاصة الشيشانية خلال عملية قتالية في مدينة ماريوبول
مقاتل في صفوف القوات الخاصة الشيشانية خلال عملية قتالية في مدينة ماريوبول
منظومة الصواريخ الجوية "غراد"
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
الجنود الأكرانيون الذين ألقوا سلاحهم بعد القتال في ماريوبول، يتلقون العلاج
الجنود الأكرانيون الذين ألقوا سلاحهم بعد القتال في ماريوبول، يتلقون العلاج