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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/1061183889.html
اليوم الـ50 للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اليوم الـ50 للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
دخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس يومها الـ50 مع استمرار القتال على جبهات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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фото, روسيا, أخبار أوكرانيا

اليوم الـ50 للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

10:52 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 11:05 GMT 14.04.2022)
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دخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس يومها الـ50 مع استمرار القتال على جبهات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصور

رتل شاحنات وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022

رتل شاحنات وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
1/35
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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رتل شاحنات وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية في أرميانسك، 25 فبراير 2022

© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

أدّى القصف الأكراني على مدرسة عامة في دنباس إلى مقتل معلمتين

أدّى القصف الأكراني على مدرسة عامة في دنباس إلى مقتل معلمتين - سبوتنيك عربي
2/35
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أدّى القصف الأكراني على مدرسة عامة في دنباس إلى مقتل معلمتين

© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
3/35
© Sputnik . Ilia Pitalev
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الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

جنود تابعون لقوات دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022

جنود تابعون لقوات دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
4/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
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جنود تابعون لقوات دونيتسك الشعبية في فناء مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة دونيتسك تضرر من جراء القصف الأوكراني 28 مارس 2022

© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

لقاء جنود أوكرانيين ألقوا سلاحهم طواعية مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك فيكتوريا سيرديكوفا

لقاء جنود أوكرانيين ألقوا سلاحهم طواعية مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك فيكتوريا سيرديكوفا - سبوتنيك عربي
5/35
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
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لقاء جنود أوكرانيين ألقوا سلاحهم طواعية مع مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك فيكتوريا سيرديكوفا

© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورشقة بعد ضربة جوية مباشرة عليها في مدينة غورلوفكا
شقة بعد ضربة جوية مباشرة عليها في مدينة غورلوفكا - سبوتنيك عربي
6/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
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شقة بعد ضربة جوية مباشرة عليها في مدينة غورلوفكا
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورمواقع عسكرية استراتيجية أوكرانية متخلى عنها
مواقع عسكرية استراتيجية أوكرانية متخلى عنها - سبوتنيك عربي
7/35
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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مواقع عسكرية استراتيجية أوكرانية متخلى عنها
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

المدنيون يختبئون في ملجأ بعد رفض القوميين المتطرفين الأوكرانيين فتح ممر إنساني 5 مارس 2022

المدنيون يختبئون في ملجأ بعد رفض القوميين المتطرفين الأوكرانيين فتح ممر إنساني 5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
8/35
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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المدنيون يختبئون في ملجأ بعد رفض القوميين المتطرفين الأوكرانيين فتح ممر إنساني 5 مارس 2022

© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورممر إنساني في ماريوبول، أوكرانيا 6 مارس 2022
ممر إنساني في ماريوبول، أوكرانيا 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
9/35
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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ممر إنساني في ماريوبول، أوكرانيا 6 مارس 2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالقوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
10/35
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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القوات المسلحة الأوكرانية تقصف مستودعا للنفط في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية 7 مارس 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصور

جندي روسي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.

جندي روسي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي
11/35
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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جندي روسي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.

© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي
12/35
© Sputnik . Dmitry Makeev
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لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش "أرميانسك" على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

أرتال من الدبابات الروسية في دنباس

أرتال من الدبابات الروسية في دنباس - سبوتنيك عربي
13/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أرتال من الدبابات الروسية في دنباس

© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور

أهالي فولنوفاخا يرحبون بقدوم "الجنود المحررين" من قوات دونيتسك الشعبية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022

أهالي فولنوفاخا يرحبون بقدوم &quot;الجنود المحررين&quot; من قوات دونيتسك الشعبية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
14/35
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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أهالي فولنوفاخا يرحبون بقدوم "الجنود المحررين" من قوات دونيتسك الشعبية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022

© Sputnik . Aleksei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمواطن يرحل من فونوفاخا بعد تعرضها لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
مواطن يرحل من فونوفاخا بعد تعرضها لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
15/35
© Sputnik . Aleksei Kudenko
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مواطن يرحل من فونوفاخا بعد تعرضها لقصف القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية 12 مارس 2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022
ضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
16/35
© Sputnik . Maksim Blinov
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ضربة صاروخية هائلة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 14 مارس 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko  / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية يقومون بتفتيش سيارات اللاجئين
 عناصر من شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية يقومون بتفتيش سيارات اللاجئين - سبوتنيك عربي
17/35
© Sputnik . Alexey Kudenko
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عناصر من شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية يقومون بتفتيش سيارات اللاجئين
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

ممثلو المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية يسجلون آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة بريانكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022

ممثلو المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية يسجلون آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة بريانكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
18/35
© Sputnik . Valery Melnikov
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ممثلو المركز المشترك للتنسيق ومراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية يسجلون آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة بريانكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 22 مارس 2022

© Sputnik . Valery Melnikov  / الذهاب إلى بنك الصورفتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022
فتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
19/35
© Sputnik . Valery Melnikov
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فتاة تحمل أغراضها في قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022
© Sputnik . Maxim Blinov

لاجئون أوكرانيون من مدينة ماريوبول في إحدى الحافلات

لاجئون أوكرانيون من مدينة ماريوبول في إحدى الحافلات - سبوتنيك عربي
20/35
© Sputnik . Maxim Blinov

لاجئون أوكرانيون من مدينة ماريوبول في إحدى الحافلات

© Sputnik . Victor Antoniuk / الذهاب إلى بنك الصور

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
21/35
© Sputnik . Victor Antoniuk
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قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022

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مقاتلان من الحرس الوطني الروسي في مدينة ميليتبول

مقاتلان من الحرس الوطني الروسي في مدينة ميليتبول - سبوتنيك عربي
22/35
© Sputnik
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مقاتلان من الحرس الوطني الروسي في مدينة ميليتبول

© Sputnik . Valery Melnikovتوزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي "ذئاب الليل" على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022
توزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي ذئاب الليل على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
23/35
© Sputnik . Valery Melnikov
توزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي "ذئاب الليل" على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
24/35
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022
مدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
25/35
© Sputnik . Iliya Pitalev
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مدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصور

لاجئون أوكرانيون يختبئون في إحدى المدارس بمدينة ستاروبلسك

لاجئون أوكرانيون يختبئون في إحدى المدارس بمدينة ستاروبلسك - سبوتنيك عربي
26/35
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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لاجئون أوكرانيون يختبئون في إحدى المدارس بمدينة ستاروبلسك

© Sputnik . Ilya Pitalev  / الذهاب إلى بنك الصورسكان ماريوبول يحضرون الطعام حول مبنى مدمر
سكان ماريوبول يحضرون الطعام حول مبنى مدمر - سبوتنيك عربي
27/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
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سكان ماريوبول يحضرون الطعام حول مبنى مدمر
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

سكان ماريوبول في طوابير طويلة للحصول على المساعدات الإنسانية

سكان ماريوبول في طوابير طويلة للحصول على المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي
28/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
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سكان ماريوبول في طوابير طويلة للحصول على المساعدات الإنسانية

© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

يستعد جنود وحدة القوات الخاصة "أحمد" لهجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين، في ماريوبول 4 أبريل 2022

يستعد جنود وحدة القوات الخاصة &quot;أحمد&quot; لهجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين، في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
29/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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يستعد جنود وحدة القوات الخاصة "أحمد" لهجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين، في ماريوبول 4 أبريل 2022

© Sputnik . Alexey Maishevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
30/35
© Sputnik . Alexey Maishev
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

مزيلا ألغام روسيان يفحصان مستودع ذخيرة للقوميين الأوكرانيين في ماريوبول

مزيلا ألغام روسيان يفحصان مستودع ذخيرة للقوميين الأوكرانيين في ماريوبول - سبوتنيك عربي
31/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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مزيلا ألغام روسيان يفحصان مستودع ذخيرة للقوميين الأوكرانيين في ماريوبول

© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

رجل ينقل امرأة بالعربة وسط مدينة ماريوبول

رجل ينقل امرأة بالعربة وسط مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي
32/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
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رجل ينقل امرأة بالعربة وسط مدينة ماريوبول

© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور مقاتل في صفوف القوات الخاصة الشيشانية خلال عملية قتالية في مدينة ماريوبول
مقاتل من القوات الخاصة الشيشانية خلال القتال في ماريوبول - سبوتنيك عربي
33/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
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مقاتل في صفوف القوات الخاصة الشيشانية خلال عملية قتالية في مدينة ماريوبول
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منظومة الصواريخ الجوية "غراد"

منظومة الصواريخ الجوية &quot;غراد&quot; - سبوتنيك عربي
34/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
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منظومة الصواريخ الجوية "غراد"

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الجنود الأكرانيون الذين ألقوا سلاحهم بعد القتال في ماريوبول، يتلقون العلاج

الجنود الأكرانيون الذين ألقوا سلاحهم بعد القتال في ماريوبول، يتلقون العلاج - سبوتنيك عربي
35/35
© Sputnik . Ilya Pitalev
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الجنود الأكرانيون الذين ألقوا سلاحهم بعد القتال في ماريوبول، يتلقون العلاج

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:53 GMT
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