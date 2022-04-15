أحداث الأسبوع في صور

© AP Photo / Philippine Coast Guard في هذه الصورة المنشورة التي قدمها خفر السواحل الفلبيني، تم إجلاء السكان من قبل رجال الإنقاذ في قرية غمرتها المياه في بانيتان، جزيرة باناي، الفلبين يوم 12 أبريل 2022. وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض استوائي صيفي في مقتل العديد من الأشخاص على الأقل في وسط البلاد.