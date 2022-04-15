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https://arabic.sputniknews.com/20220415/أحداث-الأسبوع-في-صور-1061222910.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
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фото, وسائط متعددة, صور

أحداث الأسبوع في صور

11:52 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 15.04.2022)
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Eraldo Peres

السكان الأصليون مطليون بحبر أحمر، يرمز إلى دماء السكان الأصليين المسكوب، والطين الذي يمثل الذهب، في مسيرة خلال احتجاج على زيادة أنشطة التعدين على أراضيهم، أمام وزارة المناجم والطاقة، في برازيليا، البرازيل، 11 أبريل 2022.

السكان الأصليون مطليون بحبر أحمر، يرمز إلى دماء السكان الأصليين المسكوب، والطين الذي يمثل الذهب، في مسيرة خلال احتجاج على زيادة أنشطة التعدين على أراضيهم، أمام وزارة المناجم والطاقة، في برازيليا، البرازيل، 11 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eraldo Peres

السكان الأصليون مطليون بحبر أحمر، يرمز إلى دماء السكان الأصليين المسكوب، والطين الذي يمثل الذهب، في مسيرة خلال احتجاج على زيادة أنشطة التعدين على أراضيهم، أمام وزارة المناجم والطاقة، في برازيليا، البرازيل، 11 أبريل 2022.

© AP Photo

أشخاص تقطعت بهم السبل يقفون أمام جرف في نتوزوما، خارج ديربان في جنوب إفريقيا، 12 أبريل 2022. تسببت الأمطار والفيضانات المطولة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا في مقتل العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين.

أشخاص تقطعت بهم السبل يقفون أمام جرف في نتوزوما، خارج ديربان في جنوب إفريقيا، 12 أبريل 2022. تسببت الأمطار والفيضانات المطولة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا في مقتل العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo

أشخاص تقطعت بهم السبل يقفون أمام جرف في نتوزوما، خارج ديربان في جنوب إفريقيا، 12 أبريل 2022. تسببت الأمطار والفيضانات المطولة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا في مقتل العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين.

© AFP 2022 / Tolga Akmen

أحد المتظاهرين يحمل لافتة تدعو إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني، أثناء احتجاجهم خارج مدخل 10 داونينج ستريت، المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني، في وسط لندن 13 أبريل 2022.

أحد المتظاهرين يحمل لافتة تدعو إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني، أثناء احتجاجهم خارج مدخل 10 داونينج ستريت، المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني، في وسط لندن 13 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Tolga Akmen

أحد المتظاهرين يحمل لافتة تدعو إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني، أثناء احتجاجهم خارج مدخل 10 داونينج ستريت، المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني، في وسط لندن 13 أبريل 2022.

© AP Photo / Philippine Coast Guard في هذه الصورة المنشورة التي قدمها خفر السواحل الفلبيني، تم إجلاء السكان من قبل رجال الإنقاذ في قرية غمرتها المياه في بانيتان، جزيرة باناي، الفلبين يوم 12 أبريل 2022. وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض استوائي صيفي في مقتل العديد من الأشخاص على الأقل في وسط البلاد.
في هذه الصورة المنشورة التي قدمها خفر السواحل الفلبيني، تم إجلاء السكان من قبل رجال الإنقاذ في قرية غمرتها المياه في بانيتان، جزيرة باناي، الفلبين يوم 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Philippine Coast Guard
في هذه الصورة المنشورة التي قدمها خفر السواحل الفلبيني، تم إجلاء السكان من قبل رجال الإنقاذ في قرية غمرتها المياه في بانيتان، جزيرة باناي، الفلبين يوم 12 أبريل 2022. وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض استوائي صيفي في مقتل العديد من الأشخاص على الأقل في وسط البلاد.
© AFP 2022 / Francois NascimbeniI

وصول ناخب يرتدي رداءً ونعالًا للإدلاء بصوته في مركز اقتراع في ريمس، شمال شرقي فرنسا، خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2022.

وصول ناخب يرتدي رداءً ونعالًا للإدلاء بصوته في مركز اقتراع في ريمس، شمال شرقي فرنسا، خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Francois NascimbeniI

وصول ناخب يرتدي رداءً ونعالًا للإدلاء بصوته في مركز اقتراع في ريمس، شمال شرقي فرنسا، خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2022.

© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

مواطنون في ماريوبول يسيرون على طول شارع المدينة مارين بالمنازل المدمرة.

مواطنون في ماريوبول يسيرون على طول شارع المدينة مارين بالمنازل المدمرة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Iliya Pitalev
/
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مواطنون في ماريوبول يسيرون على طول شارع المدينة مارين بالمنازل المدمرة.

© Sputnik . Mohammad Damourالمسحراتي أبو الهيجاء، مسحراتي حي القيمرية الدمشقي
المسحراتي أبو الهيجاء، مسحراتي حي القيمرية الدمشقي - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mohammad Damour
المسحراتي أبو الهيجاء، مسحراتي حي القيمرية الدمشقي
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand

سقوط متظاهرة، بجانب ماري لوبان، بعد محاولة إبعادها عن المكان الذي تعقد في عضوة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف عضو البرلمان والمرشحة الرئاسية مارين لوبان مؤتمرا صحفيا حول الدبلوماسية والسياسة الخارجية في باريس في 13 أبريل 2022، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

سقوط متظاهرة، بجانب ماري لوبان، بعد محاولة إبعادها عن المكان الذي تعقد في عضوة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف عضو البرلمان والمرشحة الرئاسية مارين لوبان مؤتمرا صحفيا حول الدبلوماسية والسياسة الخارجية في باريس في 13 أبريل 2022، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Emmanuel Dunand

سقوط متظاهرة، بجانب ماري لوبان، بعد محاولة إبعادها عن المكان الذي تعقد في عضوة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف عضو البرلمان والمرشحة الرئاسية مارين لوبان مؤتمرا صحفيا حول الدبلوماسية والسياسة الخارجية في باريس في 13 أبريل 2022، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh

نساء يشيعن جنازة الفلسطيني شعس كمامجي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، 14 أبريل 2022. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا في ساعة مبكرة من صباح 14 أبريل عندما داهمت القوات الإسرائيلية حي جنين بالضفة الغربية في اليوم السادس من العمليات في الأراضي المحتلة. وزادت إسرائيل قوات إضافية في عمليتها بالضفة الغربية وتعزز جدارها وسياجها الفاصل مع القطاع بعد أربع هجمات قاتلة أودت بحياة 14 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

نساء يشيعن جنازة الفلسطيني شعس كمامجي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، 14 أبريل 2022. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا في ساعة مبكرة من صباح 14 أبريل عندما داهمت القوات الإسرائيلية حي جنين بالضفة الغربية في اليوم السادس من العمليات في الأراضي المحتلة. وزادت إسرائيل قوات إضافية في عمليتها بالضفة الغربية وتعزز جدارها وسياجها الفاصل مع القطاع بعد أربع هجمات قاتلة أودت بحياة 14 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، في الأسابيع الثلاثة الماضية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh

نساء يشيعن جنازة الفلسطيني شعس كمامجي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، 14 أبريل 2022. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا في ساعة مبكرة من صباح 14 أبريل عندما داهمت القوات الإسرائيلية حي جنين بالضفة الغربية في اليوم السادس من العمليات في الأراضي المحتلة. وزادت إسرائيل قوات إضافية في عمليتها بالضفة الغربية وتعزز جدارها وسياجها الفاصل مع القطاع بعد أربع هجمات قاتلة أودت بحياة 14 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

© AFP 2022 / Dale De La Reyتظهر هذه الصورة الجوية قوارب صيد راسية في ميناء بجزيرة تشيونج تشاو النائية في هونغ كونغ في 12 أبريل 2022.
تظهر هذه الصورة الجوية قوارب صيد راسية في ميناء بجزيرة تشيونج تشاو النائية في هونغ كونغ في 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Dale De La Rey
تظهر هذه الصورة الجوية قوارب صيد راسية في ميناء بجزيرة تشيونج تشاو النائية في هونغ كونغ في 12 أبريل 2022.
© AP Photo / Ramon Espinosaيحاول مهرجو لعبة روديو تشتيت انتباه ثور بعد سقوط متسابق خلال مسابقة في مسابقات رعاة البقر في Boyeros Cattlemen في المعرض الزراعي الدولي Fiagrop 2022 في هافانا، كوبا، 8 أبريل 2022. مسابقات رعاة البقر في كوبا هي تقليد منذ أكثر من قرنين من الزمان.
يحاول مهرجو لعبة روديو تشتيت انتباه ثور بعد سقوط متسابق خلال مسابقة في مسابقات رعاة البقر في Boyeros Cattlemen في المعرض الزراعي الدولي Fiagrop 2022 في هافانا، كوبا، 8 أبريل 2022. مسابقات رعاة البقر في كوبا هي تقليد منذ أكثر من قرنين من الزمان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ramon Espinosa
يحاول مهرجو لعبة روديو تشتيت انتباه ثور بعد سقوط متسابق خلال مسابقة في مسابقات رعاة البقر في Boyeros Cattlemen في المعرض الزراعي الدولي Fiagrop 2022 في هافانا، كوبا، 8 أبريل 2022. مسابقات رعاة البقر في كوبا هي تقليد منذ أكثر من قرنين من الزمان.
© AP Photo / Ashwini Bhatiaجلفام رازا يجلس جانبيًا على دراجته النارية الملكية إنفيلد سريعة الحركة في حاوية تُعرف باسم ماوت كا كوان، أو بئر الموت، في معرض محلي في دهارمسلا، الهند، 9 أبريل 2022. رضا وآخرون يؤدون حركات الموت المثيرة من أجل القليل من المال في المعارض التقليدية في جميع أنحاء البلاد.
جلفام رازا يجلس جانبيًا على دراجته النارية الملكية إنفيلد سريعة الحركة في حاوية تُعرف باسم ماوت كا كوان، أو بئر الموت، في معرض محلي في دهارمسلا، الهند، 9 أبريل 2022. رضا وآخرون يؤدون حركات الموت المثيرة من أجل القليل من المال في المعارض التقليدية في جميع أنحاء البلاد. - سبوتنيك عربي
12/17
© AP Photo / Ashwini Bhatia
جلفام رازا يجلس جانبيًا على دراجته النارية الملكية إنفيلد سريعة الحركة في حاوية تُعرف باسم ماوت كا كوان، أو بئر الموت، في معرض محلي في دهارمسلا، الهند، 9 أبريل 2022. رضا وآخرون يؤدون حركات الموت المثيرة من أجل القليل من المال في المعارض التقليدية في جميع أنحاء البلاد.
© AP Photo / Eranga Jayawardenaيصطف سائقو عربات الريكاشة السريلانكية لشراء البنزين بالقرب من محطة وقود في كولومبو، سريلانكا 13 أبريل 2022. عرض رئيس وزراء سريلانكا لقاء المحتجين الذين يحتلون مدخل مكتب الرئيس، قائلاً إنه سيستمع إلى أفكارهم لحل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد.
يصطف سائقو عربات الريكاشة السريلانكية لشراء البنزين بالقرب من محطة وقود في كولومبو، سريلانكا 13 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
13/17
© AP Photo / Eranga Jayawardena
يصطف سائقو عربات الريكاشة السريلانكية لشراء البنزين بالقرب من محطة وقود في كولومبو، سريلانكا 13 أبريل 2022. عرض رئيس وزراء سريلانكا لقاء المحتجين الذين يحتلون مدخل مكتب الرئيس، قائلاً إنه سيستمع إلى أفكارهم لحل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد.
© AFP 2022 / Jack Taylorزبائن المطعم ينظرون إلى سمك الشبوط يسبح في أرضية مطعم على طراز الأسماك في شيانغ ماي في 12 أبريل 2022.
زبائن المطعم ينظرون إلى سمك الشبوط يسبح في أرضية مطعم على طراز الأسماك في شيانغ ماي في 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
14/17
© AFP 2022 / Jack Taylor
زبائن المطعم ينظرون إلى سمك الشبوط يسبح في أرضية مطعم على طراز الأسماك في شيانغ ماي في 12 أبريل 2022.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورأحد السكان المحليين يرعى الماعز في ضواحي منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، أوكرانيا 12 أبريل 2022
أحد السكان المحليين يرعى الماعز في ضواحي منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، أوكرانيا 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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أحد السكان المحليين يرعى الماعز في ضواحي منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، أوكرانيا 12 أبريل 2022
© AP Photo / Alvaro Barrientosتائب مقنع يُعرف باسم "إنساكادو" من جماعة الأخوة "سيلينسيو ديل سانتيسيمو كريستو ديل ريبات" يشارك في موكب أسبوع الآلام في تارازونا، شمال إسبانيا، 12 أبريل 2022. تجري المئات من المواكب في جميع أنحاء إسبانيا خلال أسبوع عيد الفصح المقدس بعد عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
تائب مقنع يُعرف باسم إنساكادو من جماعة الأخوة سيلينسيو ديل سانتيسيمو كريستو ديل ريبات يشارك في موكب أسبوع الآلام في تارازونا، شمال إسبانيا، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
16/17
© AP Photo / Alvaro Barrientos
تائب مقنع يُعرف باسم "إنساكادو" من جماعة الأخوة "سيلينسيو ديل سانتيسيمو كريستو ديل ريبات" يشارك في موكب أسبوع الآلام في تارازونا، شمال إسبانيا، 12 أبريل 2022. تجري المئات من المواكب في جميع أنحاء إسبانيا خلال أسبوع عيد الفصح المقدس بعد عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
وقفة تضامنية مع نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
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