أحداث الأسبوع في صور

السكان الأصليون مطليون بحبر أحمر، يرمز إلى دماء السكان الأصليين المسكوب، والطين الذي يمثل الذهب، في مسيرة خلال احتجاج على زيادة أنشطة التعدين على أراضيهم، أمام وزارة المناجم والطاقة، في برازيليا، البرازيل، 11 أبريل 2022.
السكان الأصليون مطليون بحبر أحمر، يرمز إلى دماء السكان الأصليين المسكوب، والطين الذي يمثل الذهب، في مسيرة خلال احتجاج على زيادة أنشطة التعدين على أراضيهم، أمام وزارة المناجم والطاقة، في برازيليا، البرازيل، 11 أبريل 2022.
أشخاص تقطعت بهم السبل يقفون أمام جرف في نتوزوما، خارج ديربان في جنوب إفريقيا، 12 أبريل 2022. تسببت الأمطار والفيضانات المطولة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا في مقتل العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين.
أشخاص تقطعت بهم السبل يقفون أمام جرف في نتوزوما، خارج ديربان في جنوب إفريقيا، 12 أبريل 2022. تسببت الأمطار والفيضانات المطولة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا في مقتل العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين.
في هذه الصورة المنشورة التي قدمها خفر السواحل الفلبيني، تم إجلاء السكان من قبل رجال الإنقاذ في قرية غمرتها المياه في بانيتان، جزيرة باناي، الفلبين يوم 12 أبريل 2022. وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض استوائي صيفي في مقتل العديد من الأشخاص على الأقل في وسط البلاد.
سقوط متظاهرة، بجانب ماري لوبان، بعد محاولة إبعادها عن المكان الذي تعقد في عضوة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف عضو البرلمان والمرشحة الرئاسية مارين لوبان مؤتمرا صحفيا حول الدبلوماسية والسياسة الخارجية في باريس في 13 أبريل 2022، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
سقوط متظاهرة، بجانب ماري لوبان، بعد محاولة إبعادها عن المكان الذي تعقد في عضوة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف عضو البرلمان والمرشحة الرئاسية مارين لوبان مؤتمرا صحفيا حول الدبلوماسية والسياسة الخارجية في باريس في 13 أبريل 2022، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
نساء يشيعن جنازة الفلسطيني شعس كمامجي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، 14 أبريل 2022. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا في ساعة مبكرة من صباح 14 أبريل عندما داهمت القوات الإسرائيلية حي جنين بالضفة الغربية في اليوم السادس من العمليات في الأراضي المحتلة. وزادت إسرائيل قوات إضافية في عمليتها بالضفة الغربية وتعزز جدارها وسياجها الفاصل مع القطاع بعد أربع هجمات قاتلة أودت بحياة 14 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، في الأسابيع الثلاثة الماضية.
نساء يشيعن جنازة الفلسطيني شعس كمامجي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، 14 أبريل 2022. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين قتلا في ساعة مبكرة من صباح 14 أبريل عندما داهمت القوات الإسرائيلية حي جنين بالضفة الغربية في اليوم السادس من العمليات في الأراضي المحتلة. وزادت إسرائيل قوات إضافية في عمليتها بالضفة الغربية وتعزز جدارها وسياجها الفاصل مع القطاع بعد أربع هجمات قاتلة أودت بحياة 14 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، في الأسابيع الثلاثة الماضية.
يحاول مهرجو لعبة روديو تشتيت انتباه ثور بعد سقوط متسابق خلال مسابقة في مسابقات رعاة البقر في Boyeros Cattlemen في المعرض الزراعي الدولي Fiagrop 2022 في هافانا، كوبا، 8 أبريل 2022. مسابقات رعاة البقر في كوبا هي تقليد منذ أكثر من قرنين من الزمان.
جلفام رازا يجلس جانبيًا على دراجته النارية الملكية إنفيلد سريعة الحركة في حاوية تُعرف باسم ماوت كا كوان، أو بئر الموت، في معرض محلي في دهارمسلا، الهند، 9 أبريل 2022. رضا وآخرون يؤدون حركات الموت المثيرة من أجل القليل من المال في المعارض التقليدية في جميع أنحاء البلاد.
يصطف سائقو عربات الريكاشة السريلانكية لشراء البنزين بالقرب من محطة وقود في كولومبو، سريلانكا 13 أبريل 2022. عرض رئيس وزراء سريلانكا لقاء المحتجين الذين يحتلون مدخل مكتب الرئيس، قائلاً إنه سيستمع إلى أفكارهم لحل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد.
تائب مقنع يُعرف باسم "إنساكادو" من جماعة الأخوة "سيلينسيو ديل سانتيسيمو كريستو ديل ريبات" يشارك في موكب أسبوع الآلام في تارازونا، شمال إسبانيا، 12 أبريل 2022.
تجري المئات من المواكب في جميع أنحاء إسبانيا خلال أسبوع عيد الفصح المقدس بعد عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.