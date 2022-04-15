https://arabic.sputniknews.com/20220415/أنصار-الله-التحرك-الأمريكي-في-البحر-الأحمر-يناقض-زعم-واشنطن-دعمها-الهدنة-1061242755.html

"أنصار الله": التحرك الأمريكي في البحر الأحمر يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة

"أنصار الله": التحرك الأمريكي في البحر الأحمر يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة

اتهم رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بالتصعيد في البحر الأحمر، بالتزامن مع... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T18:40+0000

2022-04-15T18:40+0000

2022-04-15T18:40+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccd7d9ebdec8d9ba46de3645386a0237.jpg

وقال محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة وأنها إنما تسعى لتكريس حالة العدوان [في إشارة إلى العمليات العسكرية للتحالف العربي] والحصار على اليمن".ويوم الأربعاء الماضي، كشفت البحرية الأمريكية، عن تشكيل قوة جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر.وقال اللواء البحري براد كوبر، الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحافي: "بشكل عام، فإن هذه المنطقة تغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي، وهي شاسعة لدرجة أننا لا نستطيع القيام بذلك (الدوريات) بمفردنا، لذا سنكون في أفضل حالاتنا عندما نتشارك"، وفق ما نقلت عنه شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأمريكية.وذكر أن "فرق العمل الجديدة (لم يسمها) سيتم تكليفها يوم الأحد المقبل"، معرباً عن أمله في أن "تستهدف فرق العمل المكونة من سفينتين إلى ثماني سفن في وقت واحد، أولئك الذين يهرّبون الفحم والمخدرات والأسلحة والأشخاص (في إشارة إلى جماعة أنصار الله) عبر المجرى المائي".وأفاد كوبر، بأن القوات المشتركة ستشهد انضمام سفينة "يو إس إس ماونت ويتني" وهي سفينة قيادة برمائية من فئة "بلو ريدج" كانت في السابق جزءا من الأسطول السادس للبحرية الأفريقية والأوروبية.وتتكون قيادة القوات البحرية المشتركة في الشرق الأوسط من 34 دولة، ويشرف عليها اللواء كوبر، من قاعدة في البحرين.وتمتلك القوات البحرية المشتركة ثلاثة فرق عمل تتعامل مع القرصنة والقضايا الأمنية داخل وخارج الخليج العربي.ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة لمدة شهرين في اليمن تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220414/قائد-فيلق-القدس-يطالب-قادة-السعودية-بإنهاء-حرب-اليمن-فورا-ويكشف-موقع-صناعة-أسلحة-أنصار-الله-1061189002.html

https://arabic.sputniknews.com/20220414/أنصار-الله-تعلق-على-موقف-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-نقل-السلطة-في-اليمن-1061179522.html

https://arabic.sputniknews.com/20220414/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يكشف-نتائج-زيارته-إلى-صنعاء-ولقاء-قيادات-أنصار-الله-1061179386.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي