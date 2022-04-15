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https://arabic.sputniknews.com/20220415/أوكرانيا-تفرض-الحظر-على-حرفي-z-وv-1061222542.html
أوكرانيا تفرض الحظر على حرفي "Z" و"V"
أوكرانيا تفرض الحظر على حرفي "Z" و"V"
وصف رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، الحظر المفروض على رمزي العملية العسكرية الروسية الخاصة "Z" و"V" في أوكرانيا بأفكار انفصامية. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T11:00+0000
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في وقت سابق، قال نائب البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو، إن البرلمان اعتمد قانونًا يحظر رموز العملية الروسية الخاصة Z و V - اتخذت العديد من الولايات الفيدرالية الألمانية نفس الإجراء في نهاية مارس/ آذار الماضي. وكتب أكسيونوف علىقناته في "تلغرام":وأضاف أكسيونوف: "سيكون الرد مدمراً، لا ينبغي أن يشعر أي من هؤلاء الأوغاد بالأمان. أنا متأكد من أن هذا سيصفي عقولهم بسرعة ويجعلهم أكثر استيعابًا. يجب علينا تدمير الزواحف النازية في عقر دارها في كييف. يجب أن نستمر حتى النهاية. مثلما حدث في 1945".
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أوكرانيا تفرض الحظر على حرفي "Z" و"V"

11:00 GMT 15.04.2022
© Sputnikأوكرانيا تفرض الخظر على حرفي Z و V
أوكرانيا تفرض الخظر على حرفي Z و V - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
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وصف رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، الحظر المفروض على رمزي العملية العسكرية الروسية الخاصة "Z" و"V" في أوكرانيا بأفكار انفصامية.
في وقت سابق، قال نائب البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو، إن البرلمان اعتمد قانونًا يحظر رموز العملية الروسية الخاصة Z و V - اتخذت العديد من الولايات الفيدرالية الألمانية نفس الإجراء في نهاية مارس/ آذار الماضي.
وكتب أكسيونوف علىقناته في "تلغرام":
"تم حظر الرمزين Z و V في أوكرانيا. ليس من الواضح الآن كيف سيتم كتابة الاسم الأول والأخير لزيلينسكي باللغة الإنجليزية. سيتعين علينا تغييره. ونحتاج أيضًا إلى حظر الحرف R، لأنه الحرف الذي به يبدأ اسم روسيا، لكن هذه الأفكار الانفصامية ليست هي النقطة".
وأضاف أكسيونوف: "سيكون الرد مدمراً، لا ينبغي أن يشعر أي من هؤلاء الأوغاد بالأمان. أنا متأكد من أن هذا سيصفي عقولهم بسرعة ويجعلهم أكثر استيعابًا. يجب علينا تدمير الزواحف النازية في عقر دارها في كييف. يجب أن نستمر حتى النهاية. مثلما حدث في 1945".
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