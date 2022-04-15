https://arabic.sputniknews.com/20220415/إثيوبيا-نطمح-إلى-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-وزيادة-التعاون-مع-إسرائيل-1061219518.html
إثيوبيا: نطمح إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وزيادة التعاون مع إسرائيل
إثيوبيا: نطمح إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وزيادة التعاون مع إسرائيل
عبرت رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلورق زودي، عن طموح بلادها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T09:34+0000
2022-04-15T09:34+0000
2022-04-15T09:34+0000
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ودعت الرئيسة خلال استقبالها وفدا إسرائيليا في مكتبها أمس الخميس، إثيوبيا وإسرائيل إلى تعزيز علاقتهما طويلة الأمد من خلال توسيع نطاق المشاركة في قطاعات الاستثمار والزراعة والصحة، مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات بين البلدين.وزار الوفد الإسرائيلي المكون من المهنيين الطبيين وأعضاء البرلمان، المناطق المتضررة من النزاع في إثيوبيا لتقديم الدعم لجهود إعادة إعمار المؤسسات الصحية المتضررة.كما استقبل وزير الخارجية دمقي مكونن الوفد في مكتبه أيضا، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على أخذ مثل هذه "المبادرة البناءة" في هذا الوقت الحرج، وفقا لوزارة الخارجية الإثيوبية.وركز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعضاء الوفد، على تعزيز الخطة قصيرة المدى للوفد في إعادة بناء وتنظيم المرافق الصحية المتضررة في البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار إثيوبيا, إسرائيل
إثيوبيا: نطمح إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وزيادة التعاون مع إسرائيل
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عبرت رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلورق زودي، عن طموح بلادها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل.
ودعت الرئيسة خلال استقبالها وفدا إسرائيليا
في مكتبها أمس الخميس، إثيوبيا وإسرائيل إلى تعزيز علاقتهما طويلة الأمد من خلال توسيع نطاق المشاركة في قطاعات الاستثمار والزراعة والصحة، مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات بين البلدين.
28 نوفمبر 2021, 14:45 GMT
وزار الوفد الإسرائيلي المكون من المهنيين الطبيين وأعضاء البرلمان، المناطق المتضررة من النزاع في إثيوبيا لتقديم الدعم لجهود إعادة إعمار المؤسسات الصحية المتضررة.
كما استقبل وزير الخارجية دمقي مكونن الوفد في مكتبه أيضا، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على أخذ مثل هذه "المبادرة البناءة" في هذا الوقت الحرج، وفقا لوزارة الخارجية الإثيوبية
.
26 نوفمبر 2021, 11:49 GMT
وأضاف "هذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب تظهر العلاقات الودية بين إثيوبيا وإسرائيل وستساعد في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين".
وركز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعضاء الوفد، على تعزيز الخطة قصيرة المدى للوفد في إعادة بناء وتنظيم المرافق الصحية المتضررة في البلاد.