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إثيوبيا: نطمح إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وزيادة التعاون مع إسرائيل
إثيوبيا: نطمح إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وزيادة التعاون مع إسرائيل
عبرت رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلورق زودي، عن طموح بلادها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T09:34+0000
2022-04-15T09:34+0000
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ودعت الرئيسة خلال استقبالها وفدا إسرائيليا في مكتبها أمس الخميس، إثيوبيا وإسرائيل إلى تعزيز علاقتهما طويلة الأمد من خلال توسيع نطاق المشاركة في قطاعات الاستثمار والزراعة والصحة، مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات بين البلدين.وزار الوفد الإسرائيلي المكون من المهنيين الطبيين وأعضاء البرلمان، المناطق المتضررة من النزاع في إثيوبيا لتقديم الدعم لجهود إعادة إعمار المؤسسات الصحية المتضررة.كما استقبل وزير الخارجية دمقي مكونن الوفد في مكتبه أيضا، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على أخذ مثل هذه "المبادرة البناءة" في هذا الوقت الحرج، وفقا لوزارة الخارجية الإثيوبية.وركز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعضاء الوفد، على تعزيز الخطة قصيرة المدى للوفد في إعادة بناء وتنظيم المرافق الصحية المتضررة في البلاد.
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العالم, أخبار إثيوبيا, إسرائيل

إثيوبيا: نطمح إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وزيادة التعاون مع إسرائيل

09:34 GMT 15.04.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIكاهن أرثوذكسي يشارك في مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021.
كاهن أرثوذكسي يشارك في مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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عبرت رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلورق زودي، عن طموح بلادها في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل.
ودعت الرئيسة خلال استقبالها وفدا إسرائيليا في مكتبها أمس الخميس، إثيوبيا وإسرائيل إلى تعزيز علاقتهما طويلة الأمد من خلال توسيع نطاق المشاركة في قطاعات الاستثمار والزراعة والصحة، مشددة على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون في مختلف المجالات والقطاعات بين البلدين.
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وزار الوفد الإسرائيلي المكون من المهنيين الطبيين وأعضاء البرلمان، المناطق المتضررة من النزاع في إثيوبيا لتقديم الدعم لجهود إعادة إعمار المؤسسات الصحية المتضررة.
كما استقبل وزير الخارجية دمقي مكونن الوفد في مكتبه أيضا، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على أخذ مثل هذه "المبادرة البناءة" في هذا الوقت الحرج، وفقا لوزارة الخارجية الإثيوبية.
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وأضاف "هذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب تظهر العلاقات الودية بين إثيوبيا وإسرائيل وستساعد في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين".
وركز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعضاء الوفد، على تعزيز الخطة قصيرة المدى للوفد في إعادة بناء وتنظيم المرافق الصحية المتضررة في البلاد.
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