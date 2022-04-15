https://arabic.sputniknews.com/20220415/إدارة-بايدن-تمنح-الكاميرونيين-حق-الحماية-المؤقتة-في-الولايات-المتحدة-1061236765.html

إدارة بايدن تمنح الكاميرونيين حق الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة

إدارة بايدن تمنح الكاميرونيين حق الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة

منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المواطنين الكاميرونيين الموجودين بالفعل على أراضيها، وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا بسبب النزاع المسلح المستمر في... 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T14:53+0000

2022-04-15T14:53+0000

2022-04-15T14:53+0000

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: "اليوم، نعلن وضع الكاميرون في حالة الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا. فقط الأفراد الذين يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة اعتبارا من 14 أبريل 2022، سيكونون مؤهلين للحصول على هذا الوضع".تعتقد إدارة بايدن أن الوضع في البلاد لا يسمح للمواطنين الكاميرونيين بالعودة بأمان إلى ديارهم، وذلك بسبب مجموعة من المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجمات التي ارتكبتها بوكو حرام (مجموعة مسلحة متشددة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، ومحظورة في روسيا) والعنف المزعوم من قبل القوات الحكومية.أوضح البيان أنه قد يتم تحديد بلد ما للحصول على حق الحماية المؤقتة إذا كان يعاني من نزاع مسلح مستمر أو كارثة بيئية أو ظروف استثنائية ومؤقتة.تشهد المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في الكاميرون أعمال عنف منذ عام 2017، عندما أعلنت الحكومة الحرب على الانفصاليين الذين سعوا لاستقلال المناطق الناطقة بالإنجليزية.وأثر العنف في المناطق على 2.2 مليون شخص وشرد أكثر من 700 ألف وقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة. وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1.1 مليون طفل فقدوا حق الوصول للتعليم لأن الآباء يخشون إرسالهم إلى المدرسة.

https://arabic.sputniknews.com/20211209/مقتل-22-شخصا-في-أعمال-عنف-بين-قبيلة-عربية-وأخرى-أفريقية-شمال-الكاميرون-1053733568.html

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