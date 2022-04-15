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https://arabic.sputniknews.com/20220415/إدارة-بايدن-تمنح-الكاميرونيين-حق-الحماية-المؤقتة-في-الولايات-المتحدة-1061236765.html
إدارة بايدن تمنح الكاميرونيين حق الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة
إدارة بايدن تمنح الكاميرونيين حق الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة
منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المواطنين الكاميرونيين الموجودين بالفعل على أراضيها، وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا بسبب النزاع المسلح المستمر في... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T14:53+0000
2022-04-15T14:53+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: "اليوم، نعلن وضع الكاميرون في حالة الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا. فقط الأفراد الذين يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة اعتبارا من 14 أبريل 2022، سيكونون مؤهلين للحصول على هذا الوضع".تعتقد إدارة بايدن أن الوضع في البلاد لا يسمح للمواطنين الكاميرونيين بالعودة بأمان إلى ديارهم، وذلك بسبب مجموعة من المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجمات التي ارتكبتها بوكو حرام (مجموعة مسلحة متشددة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، ومحظورة في روسيا) والعنف المزعوم من قبل القوات الحكومية.أوضح البيان أنه قد يتم تحديد بلد ما للحصول على حق الحماية المؤقتة إذا كان يعاني من نزاع مسلح مستمر أو كارثة بيئية أو ظروف استثنائية ومؤقتة.تشهد المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في الكاميرون أعمال عنف منذ عام 2017، عندما أعلنت الحكومة الحرب على الانفصاليين الذين سعوا لاستقلال المناطق الناطقة بالإنجليزية.وأثر العنف في المناطق على 2.2 مليون شخص وشرد أكثر من 700 ألف وقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة. وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1.1 مليون طفل فقدوا حق الوصول للتعليم لأن الآباء يخشون إرسالهم إلى المدرسة.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/مقتل-22-شخصا-في-أعمال-عنف-بين-قبيلة-عربية-وأخرى-أفريقية-شمال-الكاميرون-1053733568.html
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العالم

إدارة بايدن تمنح الكاميرونيين حق الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة

14:53 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / REINNIER KAZEجنود كاميرونيون يحملون توابيت مغطاة بأعلام الكاميرون وتحتوي على رفات زملائهم الجنود
جنود كاميرونيون يحملون توابيت مغطاة بأعلام الكاميرون وتحتوي على رفات زملائهم الجنود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / REINNIER KAZE
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منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المواطنين الكاميرونيين الموجودين بالفعل على أراضيها، وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا بسبب النزاع المسلح المستمر في البلاد.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: "اليوم، نعلن وضع الكاميرون في حالة الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا. فقط الأفراد الذين يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة اعتبارا من 14 أبريل 2022، سيكونون مؤهلين للحصول على هذا الوضع".
تعتقد إدارة بايدن أن الوضع في البلاد لا يسمح للمواطنين الكاميرونيين بالعودة بأمان إلى ديارهم، وذلك بسبب مجموعة من المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجمات التي ارتكبتها بوكو حرام (مجموعة مسلحة متشددة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، ومحظورة في روسيا) والعنف المزعوم من قبل القوات الحكومية.
الكاميرون الفقيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
مقتل 22 شخصا في أعمال عنف بين قبيلة عربية وأخرى أفريقية شمالي الكاميرون
9 ديسمبر 2021, 11:03 GMT
أوضح البيان أنه قد يتم تحديد بلد ما للحصول على حق الحماية المؤقتة إذا كان يعاني من نزاع مسلح مستمر أو كارثة بيئية أو ظروف استثنائية ومؤقتة.
تشهد المنطقتان الناطقتان بالإنجليزية في الكاميرون أعمال عنف منذ عام 2017، عندما أعلنت الحكومة الحرب على الانفصاليين الذين سعوا لاستقلال المناطق الناطقة بالإنجليزية.
وأثر العنف في المناطق على 2.2 مليون شخص وشرد أكثر من 700 ألف وقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة. وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1.1 مليون طفل فقدوا حق الوصول للتعليم لأن الآباء يخشون إرسالهم إلى المدرسة.
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