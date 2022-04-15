https://arabic.sputniknews.com/20220415/إصابات-بين-الفلسطينيين-خلال-اشتباكات-مع-القوات-الإسرائيلية-في-باحات-المسجد-الأقصى-1061211118.html

إصابات بين الفلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى

إصابات بين الفلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى

اقتحمت قوات إسرائيلية ساحات المسجد الأقصى، فجر الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع مصلين فلسطينيين، وإصابة عدة أشخاص خلال المواجهات. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T03:16+0000

2022-04-15T03:16+0000

2022-04-15T04:03+0000

أخبار فلسطين اليوم

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القدس - سبوتنيك. وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى واندلعت مواجهات مع فلسطينيين فجر اليوم الجمعة".بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح الجمعة، إخلاء 7 إصابات من باب الأسباط بالمسجد الأقصى لمستشفيات القدس في أعقاب الاشتباكات بين المصلين وقوات إسرائيلية.وأضاف أنه "أصيب فلسطيني برصاصة مطاطية في العين، وآخرين بالاختناق جراء الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية".من جهته، أكد مستشار الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، أن "اتصالات مكثفة تجريها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس يتابع عن كثب خطورة التطورات في المسجد الأقصى المبارك الليلة الجمعة، بضوء اقتحام سيارة شرطة إسرائيلية لساحات المسجد الأقصى المبارك من باب الأسباط، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية التصعيد في المسجد الأقصى المبارك".وقتل ثلالث فلسطينين، منذ أمس الخميس، في عملية عسكرية جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.ومنذ 22 مارس/ آذار الماضي، تعرضت إسرائيل لأربعة هجمات. ونفذ أول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.وأدت هذه الهجمات في إسرائيل إلى مقتل 14 شخصا في المجموع، في حين قتل 20 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

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