https://arabic.sputniknews.com/20220415/إصابة-59-فلسطينيا-خلال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-لباحات-المسجد-الأقصى-1061211628.html
إصابة 59 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى
إصابة 59 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح الجمعة. نقل 59 مصابا حتى الآن لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T04:48+0000
2022-04-15T04:48+0000
2022-04-15T04:48+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "قوات الاحتلال تعيق عمل طواقم الإسعاف التي تصل إلى منطقة باب الأسباط".من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "قوات الاحتلال أغلقت كافة البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى عدا باب حطة.وأضافت الوكالة إن "عددا من المصلين لا يزالون محاصرين داخل المسجد الأقصى وفي مسجد قبة الصخرة".واقتحمت قوات إسرائيلية ساحات المسجد الأقصى، فجر الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع مصلين فلسطينيين، وإصابة عدة أشخاص خلال المواجهات.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-اقتحام-ساحات-المسجد-الأقصى-1061211333.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إصابة 59 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح الجمعة. نقل 59 مصابا حتى الآن لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "قوات الاحتلال تعيق عمل طواقم الإسعاف التي تصل إلى منطقة باب الأسباط".
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "قوات الاحتلال أغلقت كافة البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى عدا باب حطة.
وأضافت الوكالة إن "عددا من المصلين لا يزالون محاصرين داخل المسجد الأقصى وفي مسجد قبة الصخرة".
واقتحمت قوات إسرائيلية ساحات المسجد الأقصى، فجر الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع مصلين فلسطينيين، وإصابة عدة أشخاص خلال المواجهات.