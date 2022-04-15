إصابة 90 فلسطينيا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المصلين في الأقصى وتل أبيب تعلق... فيديو وصور
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة 90 شخصا، على الأقل، بسبب اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، بعد أن أدى الآلاف صلاة الفجر في مصليات وباحات المسجد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
#عاجل| قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وتعتدي غلى المرابطين فيه pic.twitter.com/PP2oMBWSGO— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 15, 2022
وأكدت الوكالة إصابة أكثر من 90 مصليا، بينهم اثنان في حالة الخطر، وأعداد المصابين في زيادة مطردة، في وقت تمنع السلطات الإسرائيلية نقلهما إلى المستشفى.
قوات الاحتلال تكسر شبابيك المصلى القبلي وتواصل حصار المعتكفين بداخله pic.twitter.com/ZJnxhdoeDD— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 15, 2022
بدورها، أسرعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس في إقامة مستشفى ميداني داخل المسجد الأقصى، مؤكدة أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 90 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، وتركزت معظم الإصابات في المناطق العلوية من الجسم.
העימותים בהר הבית: לפחות 59 נפצעו, מצבם קל עד בינוני@HasnShalan pic.twitter.com/bDo9YSxKep— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 15, 2022
ولاحقت القوات الإسرائيلية المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من باحات الأقصى، وأغلقت كافة البوابات المؤدية إليه، باستثناء باب حطه، فيما يزال عدد من المصلين محاصرين في مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
وأطلقت القوات نفسها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المسجد القبلي، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيه وتحطم بعض نوافذه.
השר לביטחון הפנים בר-לב: "נעשה את המירב כדי לאפשר את חופש הפולחן בהר הבית, המציאות הזו לא השתנתה. השוטרים פועלים בתנאים לא פשוטים ונאלצים להתעמת עם גורמים אלימים. אין לנו עניין שהר הבית יהפוך למוקד אלימות, שתפגע במתפללים המוסלמים ובמתפללים היהודים בכותל"@yaara_avraham— גלצ (@GLZRadio) April 15, 2022
من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، إن حكومة بلاده ستبذل قصارى جهدها للسماح بحرية العبادة في المسجد الأقصى، مدعيا أن الشرطة الإسرائيلية تعمل في ظل ظروف صعبة ومجبرة على مواجهة "العناصر العنيفة".