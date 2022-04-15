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https://arabic.sputniknews.com/20220415/إعلام-قتلى-الفيضانات-في-جنوب-أفريقيا-يتجاوز-340-شخصا-1061210409.html
إعلام: قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا يتجاوز 340 شخصا
إعلام: قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا يتجاوز 340 شخصا
ذكرت وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، يوم الخميس، أن عدد القتلى من الفيضانات في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا وصل إلى 341 شخصا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T01:24+0000
2022-04-15T01:24+0000
جمهورية جنوب أفريقيا
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وقالت هيئة إذاعة eNCA يوم الأربعاء إن المقاطعة أعلنت منطقة كوارث بسبب الفيضانات الشديدة، التي تسببت في مقتل مئات الأشخاص.وذكرت وسائل الإعلام سابقا أن عدد الوفيات حوالي 306 قتلى، مع ارتفاع عدد القتلى حاليا إلى 341.وأعلن رئيس المقاطعة سيهلي زيكالالا أن أكثر من 40 ألف شخص قد تضرروا من الكارثة الطبيعية.واستمرت الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال منذ ليلة الاثنين، مما أدى إلى تدمير أو إغراق الطرق ومرافق البنية التحتية في المقاطعة
https://arabic.sputniknews.com/20220414/أبي-أحمد-جنوب-إفريقيا-تواجه-أوقاتا-صعبة-ونعلن-تضامننا-معها-1061187546.html
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جمهورية جنوب أفريقيا

إعلام: قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا يتجاوز 340 شخصا

01:24 GMT 15.04.2022
© AFP 2022 / Noorullah Shirzadaتداعيات فياضانات في تشاريكار، أفغانستان 26 أغسطس/ آب 2020
تداعيات فياضانات في تشاريكار، أفغانستان 26 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Noorullah Shirzada
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ذكرت وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، يوم الخميس، أن عدد القتلى من الفيضانات في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا وصل إلى 341 شخصا.
وقالت هيئة إذاعة eNCA يوم الأربعاء إن المقاطعة أعلنت منطقة كوارث بسبب الفيضانات الشديدة، التي تسببت في مقتل مئات الأشخاص.
فيضانات مدمرة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
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أمس, 10:00 GMT
وذكرت وسائل الإعلام سابقا أن عدد الوفيات حوالي 306 قتلى، مع ارتفاع عدد القتلى حاليا إلى 341.
وأعلن رئيس المقاطعة سيهلي زيكالالا أن أكثر من 40 ألف شخص قد تضرروا من الكارثة الطبيعية.
واستمرت الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال منذ ليلة الاثنين، مما أدى إلى تدمير أو إغراق الطرق ومرافق البنية التحتية في المقاطعة
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