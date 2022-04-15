https://arabic.sputniknews.com/20220415/إعلام-قتلى-الفيضانات-في-جنوب-أفريقيا-يتجاوز-340-شخصا-1061210409.html
إعلام: قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا يتجاوز 340 شخصا
إعلام: قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا يتجاوز 340 شخصا
ذكرت وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، يوم الخميس، أن عدد القتلى من الفيضانات في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا وصل إلى 341 شخصا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T01:24+0000
2022-04-15T01:24+0000
2022-04-15T01:24+0000
جمهورية جنوب أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1046372415_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f084c5a96e7286f4f05163a9de2f52ac.jpg
وقالت هيئة إذاعة eNCA يوم الأربعاء إن المقاطعة أعلنت منطقة كوارث بسبب الفيضانات الشديدة، التي تسببت في مقتل مئات الأشخاص.وذكرت وسائل الإعلام سابقا أن عدد الوفيات حوالي 306 قتلى، مع ارتفاع عدد القتلى حاليا إلى 341.وأعلن رئيس المقاطعة سيهلي زيكالالا أن أكثر من 40 ألف شخص قد تضرروا من الكارثة الطبيعية.واستمرت الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال منذ ليلة الاثنين، مما أدى إلى تدمير أو إغراق الطرق ومرافق البنية التحتية في المقاطعة
https://arabic.sputniknews.com/20220414/أبي-أحمد-جنوب-إفريقيا-تواجه-أوقاتا-صعبة-ونعلن-تضامننا-معها-1061187546.html
جمهورية جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1046372415_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c69082e12d73aa85e766ca935d15a017.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية جنوب أفريقيا
إعلام: قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا يتجاوز 340 شخصا
تابعنا عبر
ذكرت وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، يوم الخميس، أن عدد القتلى من الفيضانات في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا وصل إلى 341 شخصا.
وقالت هيئة إذاعة eNCA يوم الأربعاء إن المقاطعة أعلنت منطقة كوارث بسبب الفيضانات الشديدة، التي تسببت في مقتل مئات الأشخاص.
وذكرت وسائل الإعلام سابقا أن عدد الوفيات حوالي 306 قتلى، مع ارتفاع عدد القتلى حاليا إلى 341.
وأعلن رئيس المقاطعة سيهلي زيكالالا أن أكثر من 40 ألف شخص قد تضرروا من الكارثة الطبيعية.
واستمرت الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال منذ ليلة الاثنين، مما أدى إلى تدمير أو إغراق الطرق ومرافق البنية التحتية في المقاطعة