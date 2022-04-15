https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-تتهم-بريطانيا-بانتهاك-المعاهدات-الدولية-بشأن-اللاجئين-1061246804.html
إيران تتهم بريطانيا بانتهاك المعاهدات الدولية بشأن اللاجئين
إيران تتهم بريطانيا بانتهاك المعاهدات الدولية بشأن اللاجئين
اتهمت إيران الحكومة البريطانية بانتهاك المعاهدات الدولية، عقب الإعلان عن اعتزامها طرد اللاجئين وطالبي اللجوء وإرسالهم قسرا إلى روندا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T21:36+0000
2022-04-15T21:36+0000
2022-04-15T21:36+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية.وقال خطيب زاده إن "نقل هؤلاء اللاجئين خارج الأراضي البريطانية يتعارض مع روح ونص المعاهدات الخاصة باللاجئين".واعتبر أن إلقاء مسؤولية هؤلاء اللاجئين عاتق على بلد آخر "هو انتهاك للحقوق الواردة في معاهدات اللجوء وقوانين حقوق الإنسان وبمثابة عدم اكتراث لجميع الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية".وقال إن إيران ترفض اعتبار اللاجئين "سلعة" و"ممارسة العنف والسلوكيات المهينة بحقهم بما يعد "انتهاكا للكرامة الإنسانية".وأشار خطيب زاده إلى أن بلاده تستضيف الملايين من اللاجئين خاصة من الدولة الجارة أفغانستان في ظل التزامها بالاعتبارات الإنسانية واستلام الحد الأدنى من المساعدات الخارجية، وهو الأمر الذي "حظي مرارا بتقدير وإشادة المؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين".وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق مع رواندا يتم بموجبه إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إليها.ومضى بقوله: "ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة".وعام 2021، وصل ما يزيد عن 28 ألف مهاجر من فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر المانش، نحو 90% منهم رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/اتفاق-مثير-للجدل-بريطانيا-سترسل-المهاجرين-لديها-إلى-رواندا-1061202805.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, بوريس جونسون, بريطانيا
إيران تتهم بريطانيا بانتهاك المعاهدات الدولية بشأن اللاجئين
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اتهمت إيران الحكومة البريطانية بانتهاك المعاهدات الدولية، عقب الإعلان عن اعتزامها طرد اللاجئين وطالبي اللجوء وإرسالهم قسرا إلى روندا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، نقلتها وكالة "إرنا
" الرسمية.
وقال خطيب زاده إن "نقل هؤلاء اللاجئين خارج الأراضي البريطانية يتعارض مع روح ونص المعاهدات الخاصة باللاجئين".
واعتبر أن إلقاء مسؤولية هؤلاء اللاجئين عاتق على بلد آخر "هو انتهاك للحقوق الواردة في معاهدات اللجوء وقوانين حقوق الإنسان وبمثابة عدم اكتراث لجميع الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية".
وقال إن إيران ترفض اعتبار اللاجئين "سلعة" و"ممارسة العنف والسلوكيات المهينة بحقهم بما يعد "انتهاكا للكرامة الإنسانية".
وأشار خطيب زاده إلى أن بلاده تستضيف الملايين من اللاجئين خاصة من الدولة الجارة أفغانستان في ظل التزامها بالاعتبارات الإنسانية واستلام الحد الأدنى من المساعدات الخارجية، وهو الأمر الذي "حظي مرارا بتقدير وإشادة المؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين".
وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
التوصل إلى اتفاق مع رواندا يتم بموجبه إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش إليها.
ومضى بقوله: "ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة".
وعام 2021، وصل ما يزيد عن 28 ألف مهاجر من فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر المانش، نحو 90% منهم رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما.