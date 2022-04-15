https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-تعتبر-أحداث-الأقصى-الآن-نتيجة-خيانة-بعض-قادة-العرب-بالتطبيع-1061224186.html

إيران تعتبر أحداث الأقصى الآن نتيجة "خيانة بعض قادة العرب بالتطبيع"

إيران تعتبر أحداث الأقصى الآن نتيجة "خيانة بعض قادة العرب بالتطبيع"

أدانت إيران "بشدة" اقتحام الأماكن المقدسة في فلسطين من قبل القوات الإسرائيلية، محذرة من استمرار تلك "الممارسات الوحشية". 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T11:10+0000

2022-04-15T11:10+0000

2022-04-15T11:10+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060822099_0:134:3073:1862_1920x0_80_0_0_bca847d64780416c8faf5a8d7a7b7ad9.jpg

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، إن "جرائم الصهيونية بحق شعب فلسطين المظلوم تشير إلى الضعف المتزايد لكيان الاحتلال، الذي يقوم من أجل التستر على ذلك الضعف، باستعراض قوته المزيفة بوجه مجموعة من المصلين العزل" على حد تعبيره.وأضاف أن "خيانة بعض قادة الدول الإسلامية والعربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف لم تؤد إلى تطبيع سلوكيات هذا الكيان ذي الطبيعة الدموية بل زادت من ممارساته الوحشية ضد الفلسطينيين، لدرجة أننا نشهد عنفاً مفرطاً من قبل هذا الكيان العنصري".وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن مئات الفلسطينيين ألقوا مفرقعات وحجارة على قواتها وفي اتجاه الحائط الغربي القريب في البلدة القديمة بالقدس بعد صلاة فجر الجمعة.وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على "تويتر" إن الشرطة اعتقلت مئات الفلسطينيين.وقال بينيت: "نعمل على استعادة الهدوء في جبل الهيكل وفي أنحاء إسرائيل. إلى جانب ذلك، نستعد لأي سيناريو وقوات الأمن جاهزة لأي مهمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html

https://arabic.sputniknews.com/20220415/مدير-المسجد-الأقصى-اعتقال-8-متطرفين-حاولوا-اقتحام-الحرم-وبحوزتهم-قرابين-1061222612.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي