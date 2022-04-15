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إيران تعتبر أحداث الأقصى الآن نتيجة "خيانة بعض قادة العرب بالتطبيع"
إيران تعتبر أحداث الأقصى الآن نتيجة "خيانة بعض قادة العرب بالتطبيع"
أدانت إيران "بشدة" اقتحام الأماكن المقدسة في فلسطين من قبل القوات الإسرائيلية، محذرة من استمرار تلك "الممارسات الوحشية". 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T11:10+0000
2022-04-15T11:10+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، إن "جرائم الصهيونية بحق شعب فلسطين المظلوم تشير إلى الضعف المتزايد لكيان الاحتلال، الذي يقوم من أجل التستر على ذلك الضعف، باستعراض قوته المزيفة بوجه مجموعة من المصلين العزل" على حد تعبيره.وأضاف أن "خيانة بعض قادة الدول الإسلامية والعربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف لم تؤد إلى تطبيع سلوكيات هذا الكيان ذي الطبيعة الدموية بل زادت من ممارساته الوحشية ضد الفلسطينيين، لدرجة أننا نشهد عنفاً مفرطاً من قبل هذا الكيان العنصري".وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن مئات الفلسطينيين ألقوا مفرقعات وحجارة على قواتها وفي اتجاه الحائط الغربي القريب في البلدة القديمة بالقدس بعد صلاة فجر الجمعة.وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على "تويتر" إن الشرطة اعتقلت مئات الفلسطينيين.وقال بينيت: "نعمل على استعادة الهدوء في جبل الهيكل وفي أنحاء إسرائيل. إلى جانب ذلك، نستعد لأي سيناريو وقوات الأمن جاهزة لأي مهمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مدير-المسجد-الأقصى-اعتقال-8-متطرفين-حاولوا-اقتحام-الحرم-وبحوزتهم-قرابين-1061222612.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إيران تعتبر أحداث الأقصى الآن نتيجة "خيانة بعض قادة العرب بالتطبيع"

11:10 GMT 15.04.2022
© REUTERS / Mussa Qawasmaاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / Mussa Qawasma
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أدانت إيران "بشدة" اقتحام الأماكن المقدسة في فلسطين من قبل القوات الإسرائيلية، محذرة من استمرار تلك "الممارسات الوحشية".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، إن "جرائم الصهيونية بحق شعب فلسطين المظلوم تشير إلى الضعف المتزايد لكيان الاحتلال، الذي يقوم من أجل التستر على ذلك الضعف، باستعراض قوته المزيفة بوجه مجموعة من المصلين العزل" على حد تعبيره.
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
"تطورات خطيرة" قرب المسجد الأقصى... 152 مصابا واعتقال المئات وإسرائيل تستعد لأي سيناريو
10:14 GMT
وأضاف أن "خيانة بعض قادة الدول الإسلامية والعربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف لم تؤد إلى تطبيع سلوكيات هذا الكيان ذي الطبيعة الدموية بل زادت من ممارساته الوحشية ضد الفلسطينيين، لدرجة أننا نشهد عنفاً مفرطاً من قبل هذا الكيان العنصري".
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.
وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.
الذكرى الثانية والخمسون لحرق المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
مدير المسجد الأقصى: اعتقال 8 متطرفين حاولوا اقتحام الحرم وبحوزتهم قرابين
10:54 GMT
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن مئات الفلسطينيين ألقوا مفرقعات وحجارة على قواتها وفي اتجاه الحائط الغربي القريب في البلدة القديمة بالقدس بعد صلاة فجر الجمعة.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على "تويتر" إن الشرطة اعتقلت مئات الفلسطينيين.
وقال بينيت: "نعمل على استعادة الهدوء في جبل الهيكل وفي أنحاء إسرائيل. إلى جانب ذلك، نستعد لأي سيناريو وقوات الأمن جاهزة لأي مهمة".
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