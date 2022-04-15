https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-تعتبر-أحداث-الأقصى-الآن-نتيجة-خيانة-بعض-قادة-العرب-بالتطبيع-1061224186.html
إيران تعتبر أحداث الأقصى الآن نتيجة "خيانة بعض قادة العرب بالتطبيع"
إيران تعتبر أحداث الأقصى الآن نتيجة "خيانة بعض قادة العرب بالتطبيع"
أدانت إيران "بشدة" اقتحام الأماكن المقدسة في فلسطين من قبل القوات الإسرائيلية، محذرة من استمرار تلك "الممارسات الوحشية". 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T11:10+0000
2022-04-15T11:10+0000
2022-04-15T11:10+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060822099_0:134:3073:1862_1920x0_80_0_0_bca847d64780416c8faf5a8d7a7b7ad9.jpg
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، إن "جرائم الصهيونية بحق شعب فلسطين المظلوم تشير إلى الضعف المتزايد لكيان الاحتلال، الذي يقوم من أجل التستر على ذلك الضعف، باستعراض قوته المزيفة بوجه مجموعة من المصلين العزل" على حد تعبيره.وأضاف أن "خيانة بعض قادة الدول الإسلامية والعربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف لم تؤد إلى تطبيع سلوكيات هذا الكيان ذي الطبيعة الدموية بل زادت من ممارساته الوحشية ضد الفلسطينيين، لدرجة أننا نشهد عنفاً مفرطاً من قبل هذا الكيان العنصري".وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن مئات الفلسطينيين ألقوا مفرقعات وحجارة على قواتها وفي اتجاه الحائط الغربي القريب في البلدة القديمة بالقدس بعد صلاة فجر الجمعة.وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على "تويتر" إن الشرطة اعتقلت مئات الفلسطينيين.وقال بينيت: "نعمل على استعادة الهدوء في جبل الهيكل وفي أنحاء إسرائيل. إلى جانب ذلك، نستعد لأي سيناريو وقوات الأمن جاهزة لأي مهمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
https://arabic.sputniknews.com/20220415/مدير-المسجد-الأقصى-اعتقال-8-متطرفين-حاولوا-اقتحام-الحرم-وبحوزتهم-قرابين-1061222612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060822099_148:244:2554:2048_1920x0_80_0_0_100ecfab8f3324723ca87dc9915f4f8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إيران تعتبر أحداث الأقصى الآن نتيجة "خيانة بعض قادة العرب بالتطبيع"
تابعنا عبر
أدانت إيران "بشدة" اقتحام الأماكن المقدسة في فلسطين من قبل القوات الإسرائيلية، محذرة من استمرار تلك "الممارسات الوحشية".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
، سعيد خطيب زادة، اليوم الجمعة، إن "جرائم الصهيونية بحق شعب فلسطين المظلوم تشير إلى الضعف المتزايد لكيان الاحتلال، الذي يقوم من أجل التستر على ذلك الضعف، باستعراض قوته المزيفة بوجه مجموعة من المصلين العزل" على حد تعبيره.
وأضاف أن "خيانة بعض قادة الدول الإسلامية والعربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف لم تؤد إلى تطبيع سلوكيات هذا الكيان ذي الطبيعة الدموية بل زادت من ممارساته الوحشية ضد الفلسطينيين، لدرجة أننا نشهد عنفاً مفرطاً من قبل هذا الكيان العنصري".
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 152 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس.
وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث إن ساحات الأقصى الواقعة أعلى مرتفَع البلدة القديمة هي الموقع الأكثر حساسية في الصراع الممتد منذ زمن طويل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن مئات الفلسطينيين ألقوا مفرقعات وحجارة
على قواتها وفي اتجاه الحائط الغربي القريب في البلدة القديمة بالقدس بعد صلاة فجر الجمعة.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
على "تويتر" إن الشرطة اعتقلت مئات الفلسطينيين.
وقال بينيت: "نعمل على استعادة الهدوء في جبل الهيكل وفي أنحاء إسرائيل. إلى جانب ذلك، نستعد لأي سيناريو وقوات الأمن جاهزة لأي مهمة".