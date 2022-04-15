https://arabic.sputniknews.com/20220415/اختصاصية-تتحدث-عن-الحلوى-التي-تقلل-من-خطر-الإصابة-بتجلط-الدم-1061230825.html
اختصاصية تتحدث عن الحلوى التي تقلل من خطر الإصابة بتجلط الدم
اختصاصية تتحدث عن الحلوى التي تقلل من خطر الإصابة بتجلط الدم
قالت اختصاصية أمراض الدم، راميليا غولوبينكو، إن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مادة "تخفف" الدم وتمنع تكوين جلطات الدم. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T13:00+0000
2022-04-15T13:00+0000
2022-04-15T13:00+0000
العالم
شوكولاتة
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وبحسب الطبيبة، فإن تأثير تناول هذه الحلوى يمكن مقارنته بتأثير الكافيين على الجسم، حيث أن تناول بضع قطع من الشوكولاتة في اليوم، يمكن أن تجعل الدم أرق والأوعية أكثر مرونة.وأشارت غولوبينكو إلى أن "الثيوبرومين يوسع تجويف الأوعية الدموية. وللوقاية من تجلط الدم، لا يمكن استخدام سوى الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة التي تحتوي على نسبة عالية من حبوب الكاكاو"، مضيفة أن شوكولاتة الحليب، وحتى ألواح الشوكولاتة، ليس لها نفس الفعالية.وأوضحت الاختصاصية أن الشوكولاته مع الإضافات يمتصها الجسم بشكل سيئ ويمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. وهذا بدوره يزيد من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين، في حين أن الشوكولاتة الداكنة ستفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث تعمل على تطبيع ضغط الدم.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/طبيب-ينصح-بتناول-الشوكولاتة-كمنتج-صحي-لا-بد-منه--1060346527.html
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العالم, شوكولاتة
اختصاصية تتحدث عن الحلوى التي تقلل من خطر الإصابة بتجلط الدم
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قالت اختصاصية أمراض الدم، راميليا غولوبينكو، إن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مادة "تخفف" الدم وتمنع تكوين جلطات الدم.
وبحسب الطبيبة، فإن تأثير تناول هذه الحلوى يمكن مقارنته بتأثير الكافيين على الجسم، حيث أن تناول بضع قطع من الشوكولاتة في اليوم، يمكن أن تجعل الدم أرق والأوعية أكثر مرونة.
وأشارت غولوبينكو إلى أن "الثيوبرومين يوسع تجويف الأوعية الدموية. وللوقاية من تجلط الدم، لا يمكن استخدام سوى الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة التي تحتوي على نسبة عالية من حبوب الكاكاو"، مضيفة أن شوكولاتة الحليب، وحتى ألواح الشوكولاتة، ليس لها نفس الفعالية.
وأوضحت الاختصاصية أن الشوكولاته مع الإضافات يمتصها الجسم بشكل سيئ ويمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. وهذا بدوره يزيد من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين، في حين أن الشوكولاتة الداكنة ستفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم، حيث تعمل على تطبيع ضغط الدم.