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ارتفاع الإصابات بين الفلسطينيين إلى 20 حالة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
https://arabic.sputniknews.com/20220415/ارتفاع-الإصابات-بين-الفلسطينيين-إلى-20-حالة-عقب-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-للمسجد-الأقصى-1061211251.html
ارتفاع الإصابات بين الفلسطينيين إلى 20 حالة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
ارتفاع الإصابات بين الفلسطينيين إلى 20 حالة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع الإصابات بين الفلسطينيين إلى 20 حالة جراء الاشتباكات مع قوات إسرائيلية عقب اقتحام المسجد الأقصى. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T03:46+0000
2022-04-15T04:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إخلاء 7 إصابات من باب الأسباط بالمسجد الأقصى لمستشفيات القدس في أعقاب الاشتباكات بين المصلين وقوات إسرائيلية.
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أخبار فلسطين اليوم

ارتفاع الإصابات بين الفلسطينيين إلى 20 حالة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

03:46 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 04:06 GMT 15.04.2022)
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliفلسطينيون يظهرون القنابل والرصاص المطاطي من بعد اقتحام المسجد الأقصى.
فلسطينيون يظهرون القنابل والرصاص المطاطي من بعد اقتحام المسجد الأقصى. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع الإصابات بين الفلسطينيين إلى 20 حالة جراء الاشتباكات مع قوات إسرائيلية عقب اقتحام المسجد الأقصى.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إخلاء 7 إصابات من باب الأسباط بالمسجد الأقصى لمستشفيات القدس في أعقاب الاشتباكات بين المصلين وقوات إسرائيلية.
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