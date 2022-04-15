https://arabic.sputniknews.com/20220415/استطلاع-جديد-يظهر-أن-نحو-80-من-الروس-راضون-على-عمل-بوتين-1061228585.html
استطلاع جديد يظهر أن نحو 80% من الروس راضون على عمل بوتين
استطلاع جديد يظهر أن نحو 80% من الروس راضون على عمل بوتين
أوضح استطلاع للرأي أجرته مبادرة "VTsIOM"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 81.6% من الروس، وأن 79.6% من الروس راضون على عمله كرئيس لروسيا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:19+0000
2022-04-15T12:19+0000
2022-04-15T12:19+0000
روسيا
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وبلغ معدل الموافقة على أنشطة الرئيس في الفترة من 4 إلى 10 أبريل/ نيسان 79.6%، وبلغت نسبة الثقة ببوتين لنفس الفترة 81.6% كما توضح نتائج الاستطلاع.عارض 12.9% من المشاركين أنشطة الرئيس خلال هذه الفترة، وعبر 15.1% منهم عن عدم ثقتهم بأدائه.تم إجراء استطلاع مبادرة "VTsIOM-Sputnik" في الفترة من 4 إلى 10 أبريل. وشارك بالاستطلاع 1600 مشارك.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/استطلاع-ارتفاع-شعبية-بوتين-منذ-بدء-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1060705963.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
استطلاع جديد يظهر أن نحو 80% من الروس راضون على عمل بوتين
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أوضح استطلاع للرأي أجرته مبادرة "VTsIOM"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 81.6% من الروس، وأن 79.6% من الروس راضون على عمله كرئيس لروسيا.
وبلغ معدل الموافقة على أنشطة الرئيس في الفترة من 4 إلى 10 أبريل/ نيسان 79.6%، وبلغت نسبة الثقة ببوتين لنفس الفترة 81.6% كما توضح نتائج الاستطلاع.
عارض 12.9% من المشاركين أنشطة الرئيس خلال هذه الفترة، وعبر 15.1% منهم عن عدم ثقتهم بأدائه.
تم إجراء استطلاع مبادرة "VTsIOM-Sputnik" في الفترة من 4 إلى 10 أبريل. وشارك بالاستطلاع 1600 مشارك.