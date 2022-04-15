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https://arabic.sputniknews.com/20220415/استطلاع-جديد-يظهر-أن-نحو-80-من-الروس-راضون-على-عمل-بوتين-1061228585.html
استطلاع جديد يظهر أن نحو 80% من الروس راضون على عمل بوتين
استطلاع جديد يظهر أن نحو 80% من الروس راضون على عمل بوتين
أوضح استطلاع للرأي أجرته مبادرة "VTsIOM"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 81.6% من الروس، وأن 79.6% من الروس راضون على عمله كرئيس لروسيا. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T12:19+0000
2022-04-15T12:19+0000
روسيا
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وبلغ معدل الموافقة على أنشطة الرئيس في الفترة من 4 إلى 10 أبريل/ نيسان 79.6%، وبلغت نسبة الثقة ببوتين لنفس الفترة 81.6% كما توضح نتائج الاستطلاع.عارض 12.9% من المشاركين أنشطة الرئيس خلال هذه الفترة، وعبر 15.1% منهم عن عدم ثقتهم بأدائه.تم إجراء استطلاع مبادرة "VTsIOM-Sputnik" في الفترة من 4 إلى 10 أبريل. وشارك بالاستطلاع 1600 مشارك.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/استطلاع-ارتفاع-شعبية-بوتين-منذ-بدء-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1060705963.html
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روسيا

استطلاع جديد يظهر أن نحو 80% من الروس راضون على عمل بوتين

12:19 GMT 15.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أوضح استطلاع للرأي أجرته مبادرة "VTsIOM"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 81.6% من الروس، وأن 79.6% من الروس راضون على عمله كرئيس لروسيا.
وبلغ معدل الموافقة على أنشطة الرئيس في الفترة من 4 إلى 10 أبريل/ نيسان 79.6%، وبلغت نسبة الثقة ببوتين لنفس الفترة 81.6% كما توضح نتائج الاستطلاع.
عارض 12.9% من المشاركين أنشطة الرئيس خلال هذه الفترة، وعبر 15.1% منهم عن عدم ثقتهم بأدائه.
تم إجراء استطلاع مبادرة "VTsIOM-Sputnik" في الفترة من 4 إلى 10 أبريل. وشارك بالاستطلاع 1600 مشارك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
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