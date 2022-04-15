https://arabic.sputniknews.com/20220415/اكتشاف-أقدم-تقويم-يحتوي-على-260-يوما-فقط-فيديو---1061243699.html
اكتشاف أقدم تقويم يحتوي على 260 يوما فقط... فيديو
اكتشاف أقدم تقويم يحتوي على 260 يوما فقط... فيديو
اكتشف العلماء ما وصف بأقدم تقويم بشري بين شظايا لوحة جدارية قديمة في أمريكا الوسطى، والتي عثر عليها في غواتيمالا واعتبرت أقدم دليل قاطع على وجود "تقويم مايا... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T19:24+0000
2022-04-15T19:24+0000
2022-04-15T19:24+0000
مجتمع
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وزين رأس حيوان جزءا صغيرا من جدارية كانت تزين أحد المعابد في حضارة المايا، لكن المثير في هذا الرأس هو وجود نقطة سوداء وخط متصل تمثل "7 Deer" (تاريخ الغزلان السبعة)، وهي تعتبر يوما واحدا من أصل 260 يوما في التقويم.وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، يعتبر هذا الاكتشاف بمثابة مثال نادر جدا ليوم واضح من العام باللغة بالهيروغليفية، والذي تمت كتابته في وقت ما بين 200 و300 قبل الميلاد، وفقًا لتحليل الكربون المشع.وتشير الدراسة المنشورة في مجلة "Science Advances" العلمية، إلى أن هذا التقويم أقدم بأكثر من ألف عام من التقويمات الهيروغليفية الأخرى المكتشفة في أماكن أخرى في غواتيمالا.ويتوقع العلماء أن التقويم كان قيد الاستخدام قبل وقت طويل من تدوين هذا التاريخ، بسبب نضج النصوص الموجودة.تم العثور على تقويم "الغزلان السبعة" من بين مئات الأجزاء الأخرى في بعض أجزاء هرم لاس بينتوراس، الذي يقع في سان بارتولو بغواتيمالا.ويعتبر هذا الهرم هو موطن لعدة طبقات من تاريخ حضارة المايا، كل واحدة منها "مكدسة فوق بعضها البعض"، والتي تمتد إلى ما يقرب من 800 عام قبل الميلاد.ومن المعروف أن المايا اتبعت تقويمًا مقدسًا لمدة 260 يومًا لا يزال تستخدمه بعض مجتمعات السكان الأصليين حتى اليوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
اكتشاف أقدم تقويم يحتوي على 260 يوما فقط... فيديو
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اكتشف العلماء ما وصف بأقدم تقويم بشري بين شظايا لوحة جدارية قديمة في أمريكا الوسطى، والتي عثر عليها في غواتيمالا واعتبرت أقدم دليل قاطع على وجود "تقويم مايا المقدس".
وزين رأس حيوان جزءا صغيرا من جدارية كانت تزين أحد المعابد في حضارة المايا، لكن المثير في هذا الرأس هو وجود نقطة سوداء وخط متصل تمثل "7 Deer" (تاريخ الغزلان السبعة)، وهي تعتبر يوما واحدا من أصل 260 يوما في التقويم.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية
، يعتبر هذا الاكتشاف بمثابة مثال نادر جدا ليوم واضح من العام باللغة بالهيروغليفية، والذي تمت كتابته في وقت ما بين 200 و300 قبل الميلاد، وفقًا لتحليل الكربون المشع.
وتشير الدراسة المنشورة في مجلة "Science Advances" العلمية
، إلى أن هذا التقويم أقدم بأكثر من ألف عام من التقويمات الهيروغليفية الأخرى المكتشفة في أماكن أخرى في غواتيمالا.
ويتوقع العلماء أن التقويم كان قيد الاستخدام قبل وقت طويل من تدوين هذا التاريخ، بسبب نضج النصوص الموجودة.
"تشير الأدلة الآن إلى أنه لم يعد بإمكاننا تحديد منطقة واحدة من أمريكا الوسطى مثل أواكساكا على أنها نقطة الأصل للنصوص أو حفظ السجلات التقويمية... يشير الاكتشاف إلى أصل أقدم للتقويم في وقت ما خلال العصر ما قبل الكلاسيكي الأوسط، إن لم يكن قبل ذلك، على الرغم من أن الأدلة لا تزال غير مباشرة".
تم العثور على تقويم "الغزلان السبعة" من بين مئات الأجزاء الأخرى في بعض أجزاء هرم لاس بينتوراس، الذي يقع في سان بارتولو بغواتيمالا.
ويعتبر هذا الهرم هو موطن لعدة طبقات من تاريخ حضارة المايا، كل واحدة منها "مكدسة فوق بعضها البعض"، والتي تمتد إلى ما يقرب من 800 عام قبل الميلاد.
ومن المعروف أن المايا اتبعت تقويمًا مقدسًا لمدة 260 يومًا لا يزال تستخدمه بعض مجتمعات السكان الأصليين حتى اليوم.