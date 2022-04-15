https://arabic.sputniknews.com/20220415/الآثار-الجانبية-المفاجئة-للإفراط-في-تناول-البروتين-1061238726.html

الآثار الجانبية المفاجئة للإفراط في تناول البروتين

الآثار الجانبية المفاجئة للإفراط في تناول البروتين

يمكن أن يساعد دمج ما يكفي من البروتين في النظام الغذائي في الحصول على عضلات أكثر رشاقة، والحد من الجوع، وتسريع الشفاء بعد التمرين، والمزيد من الفوائد. 15.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-15T15:46+0000

2022-04-15T15:46+0000

2022-04-15T15:46+0000

العالم

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وفقًا لـ "مايو كلينك"، تشير معظم الأبحاث إلى أن الأشخاص النشطين للغاية يجب أن يأكلوا حوالي 1.2 إلى 2 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وبحسب موقع "eatthis"، تعد اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والمأكولات البحرية أمثلة شائعة للأطعمة التي تحتوي على مصدر جيد للبروتين. ومع ذلك، تشمل الخيارات الأخرى غير اللحوم البيض والبقوليات والفاصوليا والمكسرات وحتى بعض منتجات الألبان مثل الجبن.وعلى الرغم من أهمية الحفاظ على نظام غذائي صحي من البروتين، ما هي الآثار الإيجابية والسلبية للبروتين؟1- الشعور بالانتفاخالانتفاخ هو شعور مزعج للغاية في جزء المعدة، وما قد لا يعرفه الجميع هو أن النظام الغذائي، بما في ذلك الكثير من البروتين، يمكن أن يكون سببا أيضًا.2- قد لا تشعر بالجوععند التقليل من الكربوهيدرات والدهون وتناول المزيد من البروتين، ينخفض هرمون الجوع، "gherlin"، بينما ستزيد هرمونات الشبع.ووفقًا لمركز "Nutrition Twins"، يمكن أن يكون هذا مفيدًا جدًا لفقدان الوزن، لأن الجوع هو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خيارات غذائية سيئة وكثيفة السعرات الحرارية والإفراط في تناول الطعام.3- زيادة دهون البطنالإفراط في تناول الطعام هو أحد الأسباب الرئيسية لاكتساب دهون البطن. لا يُعد البروتين استثناءً ويمكن أن يتسبب استهلاكه بكثرة إلى زيادة الوزن.4- رائحة النفسوفقًا لـ "Nutrition Twins"، إذا قطعت الكربوهيدرات تمامًا أو أدخلت كميات صغيرة منها فقط في نظامك الغذائي، فيمكنك الدخول في عملية تسمى الكيتوزية لأن جسمك يضطر إلى إنتاج الوقود من مصادر بديلة. إذا حدث هذا، فإن النتيجة هي رائحة غريبة تشبه طلاء الأظافر تنبعث من أنفاسك.5- قد ينتهي الأمر بوجود معادن ثقيلة في مجرى الدمعادةً ما يتضمن جزء كبير من النظام الغذائي الغني بالبروتين الاعتماد على حصة يومية أو اثنتين أو أكثر من مسحوق البروتين. وتحتوي العديد من مساحيق البروتين على معادن ثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص والزرنيخ والكادميوم والزئبق والتي ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية مثل تلف الدماغ وتلف الأعضاء. يقترح "The Nutrition Twins" معرفة ما إذا كان مسحوق البروتين قد تم فحصه بحثًا عن الملوثات من خلال فحص المادة من قبل جهة مختصة.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/ما-أهمية-الحصول-على-البروتين-من-اللحوم-الحمراء-1059821229.html

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