عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الأمن-الإسرائيلي-يفتح-جميع-الأبواب-المؤدية-إلى-المسجد-الأقصى-1061217131.html
الأمن الإسرائيلي يفتح جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى
الأمن الإسرائيلي يفتح جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى
أفاد مراسلنا في فلسطين، اليوم الجمعة، بأن الأمن الإسرائيلي قام بفتح كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:25+0000
2022-04-15T08:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/09/1044630992_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d50c7092b25ac882daac1cb774ee9b7.jpg
القدس - سبوتنيك. وأضاف المراسل أن المصلين يتوافدون استعدادا لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق اليوم، أن عدد الإصابات في صفوف المصلين في باحات المسجد الأقصى قد ارتفع إلى 152 إصابة جراء المواجهات مع القوات الإسرائيلية.وأوضح أن معظم الاصابات إما بالمطاط أو قنابل الصوت أو اعتداء بالضرب.كما أشار إلى نقل المصابين إلى المستشفيات وقد بعضهم تلقى العلاج في المستشفى الميداني الذي تم تجهيزه بجوار المسجد الأقصى بشكل عاجل نظرا لتصاعد المواجهات.وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أنه يجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى، على خلفية اقتحام الشرطة والجيش الإسرائيليين باحات المسجد.وأكد بينيت أن بلاده "تعمل على التهدئة في المسجد الأقصى وفي باقي أنحاء إسرائيل، ولكن إلى جانب ذلك، نحن مستعدون لجميع السيناريوهات وقوات الأمن مستعدة لأداء كل مهمة".وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الحكومة-الفلسطينية-تطالب-واشنطن-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-تصعيدها-المتعمد-1061208658.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/09/1044630992_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9e648a092176ecddfb142f7a8c40551.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن

الأمن الإسرائيلي يفتح جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى

08:25 GMT 15.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWADضباط الشرطة الإسرائيلية يقومون بتأمين المنطقة في أعقاب إطلاق نار في محيد المسجد الأقصى في القدس
ضباط الشرطة الإسرائيلية يقومون بتأمين المنطقة في أعقاب إطلاق نار في محيد المسجد الأقصى في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسلنا في فلسطين، اليوم الجمعة، بأن الأمن الإسرائيلي قام بفتح كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى.
القدس - سبوتنيك. وأضاف المراسل أن المصلين يتوافدون استعدادا لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق اليوم، أن عدد الإصابات في صفوف المصلين في باحات المسجد الأقصى قد ارتفع إلى 152 إصابة جراء المواجهات مع القوات الإسرائيلية.
وأوضح أن معظم الاصابات إما بالمطاط أو قنابل الصوت أو اعتداء بالضرب.
كما أشار إلى نقل المصابين إلى المستشفيات وقد بعضهم تلقى العلاج في المستشفى الميداني الذي تم تجهيزه بجوار المسجد الأقصى بشكل عاجل نظرا لتصاعد المواجهات.
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
الحكومة الفلسطينية تطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتعمد
أمس, 21:02 GMT
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أنه يجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى، على خلفية اقتحام الشرطة والجيش الإسرائيليين باحات المسجد.
وأكد بينيت أن بلاده "تعمل على التهدئة في المسجد الأقصى وفي باقي أنحاء إسرائيل، ولكن إلى جانب ذلك، نحن مستعدون لجميع السيناريوهات وقوات الأمن مستعدة لأداء كل مهمة".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ51 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала