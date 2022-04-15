https://arabic.sputniknews.com/20220415/الأمن-الإسرائيلي-يفتح-جميع-الأبواب-المؤدية-إلى-المسجد-الأقصى-1061217131.html
الأمن الإسرائيلي يفتح جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى
الأمن الإسرائيلي يفتح جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى
أفاد مراسلنا في فلسطين، اليوم الجمعة، بأن الأمن الإسرائيلي قام بفتح كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T08:25+0000
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القدس - سبوتنيك. وأضاف المراسل أن المصلين يتوافدون استعدادا لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق اليوم، أن عدد الإصابات في صفوف المصلين في باحات المسجد الأقصى قد ارتفع إلى 152 إصابة جراء المواجهات مع القوات الإسرائيلية.وأوضح أن معظم الاصابات إما بالمطاط أو قنابل الصوت أو اعتداء بالضرب.كما أشار إلى نقل المصابين إلى المستشفيات وقد بعضهم تلقى العلاج في المستشفى الميداني الذي تم تجهيزه بجوار المسجد الأقصى بشكل عاجل نظرا لتصاعد المواجهات.وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أنه يجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى، على خلفية اقتحام الشرطة والجيش الإسرائيليين باحات المسجد.وأكد بينيت أن بلاده "تعمل على التهدئة في المسجد الأقصى وفي باقي أنحاء إسرائيل، ولكن إلى جانب ذلك، نحن مستعدون لجميع السيناريوهات وقوات الأمن مستعدة لأداء كل مهمة".وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الحكومة-الفلسطينية-تطالب-واشنطن-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-تصعيدها-المتعمد-1061208658.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن
الأمن الإسرائيلي يفتح جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى
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أفاد مراسلنا في فلسطين، اليوم الجمعة، بأن الأمن الإسرائيلي قام بفتح كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى.
القدس - سبوتنيك
. وأضاف المراسل أن المصلين يتوافدون استعدادا لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق اليوم، أن عدد الإصابات في صفوف المصلين في باحات المسجد الأقصى قد ارتفع إلى 152 إصابة جراء المواجهات مع القوات الإسرائيلية.
وأوضح أن معظم الاصابات إما بالمطاط أو قنابل الصوت أو اعتداء بالضرب.
كما أشار إلى نقل المصابين إلى المستشفيات وقد بعضهم تلقى العلاج في المستشفى الميداني الذي تم تجهيزه بجوار المسجد الأقصى بشكل عاجل نظرا لتصاعد المواجهات.
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أنه يجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى
، على خلفية اقتحام الشرطة والجيش الإسرائيليين باحات المسجد.
وأكد بينيت أن بلاده "تعمل على التهدئة في المسجد الأقصى وفي باقي أنحاء إسرائيل، ولكن إلى جانب ذلك، نحن مستعدون لجميع السيناريوهات وقوات الأمن مستعدة لأداء كل مهمة".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين
اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والأعيرة النارية المغلفة بالمطاط تجاه المصلين.