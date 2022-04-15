https://arabic.sputniknews.com/20220415/الأمن-العراقي-يضبط-وكرا-لتهريب-وتدوير-النفط-1061236612.html
الأمن العراقي يضبط وكرا لتهريب وتدوير النفط
الأمن العراقي يضبط وكرا لتهريب وتدوير النفط
أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية، اليوم الجمعة، ضبط وكراً لتهريب وتدوير النفط ومشتقاته في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T14:53+0000
2022-04-15T14:53+0000
2022-04-15T14:53+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت قناة "السومرية نيوز" بيان المديرية الذجاء فيه، "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، نفذت قوة مشتركة مكونة من مركز شرطة نفط صلاح الدين والفوج الخامس ومفرزة أمن الافراد والاستخبارات واجب مداهمة لوكر يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته وتدويره بصورة غير رسمية في قضاء الشرقاط، حيث أسفرت العملية عن ضبط خمسة خزانات حديدية وبراميل حديدية محملة بمنتوج نفطي وعدد من مضخات روبن التي تستخدم في تدروير المنتوج"وأضاف البيان، أنه "تم ضبط الخزانات والمواد وفتح تحقيق مفصل للوصول إلى أصحاب الوكر وملاحقتهم قضائياً".وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20200725/ضبط-موقع-لبيع-وتهريب-النفط-ومشتقاتة-وسط-العراق-1046097945.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
الأمن العراقي يضبط وكرا لتهريب وتدوير النفط
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أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية، اليوم الجمعة، ضبط وكراً لتهريب وتدوير النفط ومشتقاته في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" بيان المديرية الذجاء فيه، "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته
والمخالفين، نفذت قوة مشتركة مكونة من مركز شرطة نفط صلاح الدين والفوج الخامس ومفرزة أمن الافراد والاستخبارات واجب مداهمة لوكر يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته وتدويره بصورة غير رسمية في قضاء الشرقاط، حيث أسفرت العملية عن ضبط خمسة خزانات حديدية وبراميل حديدية محملة بمنتوج نفطي وعدد من مضخات روبن التي تستخدم في تدروير المنتوج"
وأضاف البيان، أنه "تم ضبط الخزانات والمواد وفتح تحقيق مفصل للوصول إلى أصحاب الوكر وملاحقتهم قضائياً".
وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط
، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.